Wymiennik, czyli wietrzenie szafy po elbląsku

Masz w domu niepotrzebne, ale będące w dobrym stanie ciuchy? Możesz dać im nowe życie wymieniając je już w najbliższą sobotę w Domu pod Cisem przy ulicy Stawidłowej 3. Wydarzenie organizowane jest przez Stowarzyszenie ESWIP.

Zapraszamy na kolejne wydarzenie z cyklu Wymiennik. Tym razem tematem przewodnim będą ubrania i akcesoria damskie: bluzki, swetry, spodnie, sukienki, torebki, paski, plecaki i inne podobne. Przynieś to, czego już nie nosisz, co Ci się znudziło, co zalega w szafie, ale nadaje się do noszenia – czyste i w dobrym stanie.

Na czym polega Wymiennik? Przynosimy ciuchy i wymieniamy się nimi z innym wystawcą. Bierzemy coś za coś, za obopólną zgodą zainteresowanych. To naprawdę proste. Przyjdź, może i Tobie wpadnie coś w oko. Zabierz ze sobą koleżankę, mamę, znajomych – będzie się działo!

Przygotujemy stoły, specjalne wieszaki, kartony. Wymiana jest bezgotówkowa. Impreza odbędzie się w Domu pod Cisem przy ul. Stawidłowej 3 w godz. 9-12. Czekamy na Twoje potwierdzenie o przybyciu, daj nam znać, że się pojawisz, napisz: a.zasadzinska@eswip.pl.