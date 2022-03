Wyzwolenia nie było, wdzięczności nie ma, symboli nie będzie?

- W sprawie Pomnika Wdzięczności znajdującego się na Cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. Agrykola – taką interpelację złożyła radna Elżbieta Banasiewicz (PiS). Zobacz zdjęcia.

- Wszelkie symbole władzy rosyjskiej i radzieckiej budzą obecnie ogromny sprzeciw. Pomnik Wdzięczności jest wyrazem "zafałszowanego" przekazu historii, który sugeruje, że miasto Elbląg zostało wyzwolone. Obecnie Putin próbuje wmówić innym narodom, że Rosja wyzwala – pisze w interpelacji z 10 marca Elżbieta Banasiewicz.

Radna stwierdza, że "od 2014 w Polsce obowiązuje ustawa o likwidowaniu w miastach symboli komunistycznych".

- Cmentarz i pomnik nie są objęte ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków. IPN argumentował, że obiekty związane z "wdzięcznością" wobec Armii Czerwonej powinny zniknąć z przestrzeni publicznej – pisze Elżbieta Banasiewicz.

Radna w swoim piśmie pyta m. in., kiedy zostaną usunięte tablice "z napisami wprowadzającymi w błąd potomnych"? Postuluje też, by "w dobie skromnego budżetu miasta" obiekt nie był oświetlany nocą, a także to, by zmienił nazwę (na "Pomnik poległych w 1945 r. żołnierzy radzieckich").

- Rozumiem, że w obecnej sytuacji finansowej samo usunięcie pomnika nie jest możliwe – dodaje Elżbieta Banasiewicz. Uważa jednak, że powinny zostać usunięte sierp i młot.

Fot. Anna Dembińska

Co na to władze miasta?

- W sprawie Pomnika Wdzięczności znajdującego się na Cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej informuję, że treść złożonej przez radną interpelacji została przekazana zgodnie z kompetencjami do wojewody warmińsko-mazurskiego w celu zajęcia stanowiska – pisze w odpowiedzi z 22 marca Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. Jak tłumaczy prezydent, zgodnie z odpowiednią ustawą sprawy dotyczące cmentarzy wojennych należą do zakresu działań wojewody.

Wysłaliśmy pytania do Urzędu Wojewódzkiego w sprawie pomnika. Naszych Czytelników zapraszamy z kolei do dyskusji: czy w kwestiach związanych z Pomnikiem Wdzięczności powinny zostać wprowadzone jakieś zmiany?

To, jak w 1950 r. pisała prasa o wspomnianym "wyzwoleniu Elbląga przez Armię Radziecką", przedstawialiśmy niedawno w naszym cyklu "Głos z przeszłości".