Z jakich krajów przyjeżdzali do Elbląga turyści w tym roku?

Zakończony sezon letni 2021 uważamy za udany. Od 1 maja do 30 września dwa punkty Informacji Turystycznej – w Ratuszu Staromiejskim i w Bramie Targowej – odwiedziło prawie 36 tys. turystów. Zdecydowana większość odwiedzających nas osób w tym roku to turyści polscy – 34 tys. 685 osób, obsłużyliśmy również 1295 turystów zagranicznych.

W tym roku odwiedzili nas turyści z Włoch, Łotwy, Litwy, Niderlandów, Estonii, Czech, Węgier, Danii i Belgii, Hiszpanii, Niemiec, Francji, Szwecji, Szwajcarii, a nawet z bardziej egzotycznych kierunków jak Egipt, Nigeria, Japonia, Wietnam i Tajwan.



Wycieczki zorganizowane polskie i niemieckie pojawiły się późno w tym sezonie bo dopiero w sierpniu, a najwięcej było ich we wrześniu, co widać w naszych statystykach – wzrost turystów na poziomie 52% we wrześniu 2021 w porównaniu do września 2020.



Niezmiennie największą liczbę turystów przyciągają rejsy po Kanale Elbląskim, zabytki elbląskiej starówki i Wschodni szlak rowerowy Green Velo, który jest bardzo popularny zarówno wśród turystów polskich, jaki i turystów z Niemiec i Niderlandów.

W tym roku Centrum Informacji Turystycznej wystawiło również swoje stoisko na Elbląskim Święcie Chleba.

- Rozdaliśmy elblążanom i turystom 1250 sztuk przewodników o Elblągu, 300 map, 400 planów miasta oraz foldery i ulotki promujące okolice Elbląga. Mamy nadzieję, że kolejny sezon będzie jeszcze lepszy. W najbliższym czasie pojawią się w naszej ofercie nowe upominki związane z Elblągiem dla dzieci: karty zabaw (gra z kolorowanką) oraz puzzle kreatywne, zaprojektowane tylko dla Centrum Informacji Turystycznej przez Jakuba Maliszewskiego z wydawnictwa Tralala. W grudniu dostępna będzie limitowana seria ręcznie malowanych bombek choinkowych z wizerunkiem Katedry św. Mikołaja i z Bramą Targową - mówi Magdalena Jurkiewicz z Informacji Turystycznej w Elblągu.

Centrum Informacji Turystycznej w Ratuszu Staromiejskim jest dostępne dla wszystkich od poniedziałku do piątku w godz. 10-16.