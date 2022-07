Z szybką wizytą w krwiodawstwie

Okres wakacyjny zawsze wiąże się z dużymi potrzebami, jeśli chodzi o oddawanie krwi. Warto odwiedzić krwiodawstwo, żeby podzielić się ratującym zdrowie i życie darem. Dziś odwiedziliśmy oddział oddział RCKiK w Elblągu.

Kto krew oddaje, ten całą procedurę dobrze zna: umawiamy się wcześniej na wizytę, na miejscu wypełniamy ankietę dotyczącą naszego stanu zdrowia, zostaje nam pobrana próbka krwi do badań, idziemy na badanie lekarskie, a potem, jeśli wszystko jest "ok", czekamy na wezwanie do gabinetu, z którego wyjdziemy 450 ml lżejsi.

- Na którą rękę, lewa czy prawa? - pada sakramentalne pytanie. Kilka minut na fotelu, trochę rozmów o pogodzie, planach na weekend itp. i mamy to: pół litra płynu, który może pomóc w ratowaniu zdrowia i życia innych osób.

Tak to wszystko wyglądało w ten piątkowy, słoneczny dzień. Cała wizyta w oddziale przebiegła bardzo szybko, bo w godzinach południowych o kolejkach mowy być nie mogło, chociaż sporo krwiodawców miało przewinąć się rano.

Do całej procedury oddania krwi dodajmy już te mniej istotne kwestie, jak pieczątka w legitymacji krwiodawcy, odbiór czekolad "regeneracyjnych", może jeszcze wypicie kawy w miłym towarzystwie w poczekalni, otrzymanie pieczątki do programu lojalnościowego dla krwiodawców... Podczas całej tej wizyty w oddziale chyba jedynie moment wbicia igły rękę może być trochę nieprzyjemny, ale generalnie nie ma się czego bać.

Krwiodawstwo w Elblągu znajduje się przy ul. Bema 80. Rejestracja odbywa się telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godz. 12-14, tel. 55 235 22 13. Potrzeby w zakresie poszczególnych grup krwi można sprawdzać tutaj. Obecnie najbardziej potrzebna jest krew grup Arh+, 0Rh+ i 0Rh-.