Za żłobek zapłacisz mniej

Opłaty za pobyt dziecka w miejskich żłobkach będą obniżone o 25 procent. Taką decyzję na wniosek prezydenta podjęła Rada Miejska w Elblągu na ostatniej sesji. Przepisy wejdą w życie 1 stycznia.

„Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci , które uczęszczają do publicznych żłobków, a także prowadzonej przez Gminę Miasto Elbląg polityki prorodzinnej mającej na celu pomoc rodzinie w wypełnianiu funkcji opiekuńczej i wychowawczej proponuję obniżenie miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w żłobku” - brzmiało uzasadnienie uchwały w tej sprawie.

- Pamiętamy, że prezydent Wróblewski obiecywał w kampanii wyborczej bezpłatne żłobki. Cieszy też taki krok – mówił na posiedzeniu Rady Miejskiej Marek Pruszak, radny PiS.

- To jest pierwszy krok w dochodzeniu do tej zapowiedzi, o której mówił pan prezydent czyli do całkowitego zwolnienia rodziców z opłat w żłobkach. Do końca kadencji zostało trochę czasu, miejmy nadzieję, że zostanie to zrealizowane – odpowiedział w imieniu prezydenta Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga, który nadzoruje edukację.

Za obniżkami zagłosowali wszyscy radni, czyli 25 osób. Obniżki w wysokości 25 procent wejdą w życie od 1 stycznia.