Zamiast foliówki - wielorazówki!

Earth Day Everyday to inicjatywa non-profit zrzeszająca osoby zainteresowane ekologią. - Jesteśmy grupą licealistów, którym leżą na sercu kwestie związane z ochroną środowiska – mówią o sobie członkowie grupy i zapraszają do akcji "Wielorazówki zamiast foliówki".

- "Weź, jeśli potrzebujesz, oddaj, jeśli masz za dużo" – to motto przyświecające inicjatywie licealistów. - Od 1 października do 1 grudnia 2022 w naszych punktach partnerskich znajdujących się m. in. w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Elblągu, beneficjenci akcji będą mogli zostawić niepotrzebne im już tkaniny i tekstylia, a następnie nasi wolontariusze zajmą się ich odbiorem oraz szyciem wielorazowych worków na zakupy. Gotowe worki będą trafiać do pierwotnych punktów partnerskich, tam będą czekać bezpłatnie do wzięcia przez klientów punktu oraz beneficjentów projektu – informuje Earth Day Everyday.

Jak podkreśla należąca do inicjatywy Mirella Kłosińska, Earth Day Everyday ma na celu angażowanie lokalnych społeczności w działania środowiskowe.

- Prowadzimy warsztaty, piszemy artykuły, organizujemy webinary z ekspertami z dziedziny ekologii, inicjujemy akcje sprzątania lasów... - wymienia. Zostaliśmy wyróżnieni tytułem najlepszego projektu ekologicznego w Polsce 2022 – dodaje. Inicjatywa została też wyróżniona grantem w wysokości 5 tys. zł w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii. 14 osób należących do Earth Day Everyday zorganizowało do tej pory prelekcje dla 537 uczestników, 311 osób włączyło się we wspólne sprzątanie lasów. Earth Day Everyday do tej pory współpracowało z Many Mornings, Księgarnią Gandalf czy międzynarodowymi mediami, jak Innovative Network for Social Entrepreneurs. O inicjatywie dowiemy się więcej na jej stronie internetowej i w jej mediach społecznościowych.

- W Elblągu nasz punkt partnerski akcji "Wielorazówki zamiast fioliówki" znajduje się w lokalu Vegan Spot przy ul. Stary Rynek w Elblągu - informuje jeszcze Mirella Kłosińska.

