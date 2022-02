Dzień Ziemi mają codziennie

Earth Day Everyday - to projekt w ramach olimpiady "Zwolnieni z teorii" przygotowany przez licealistki z Elbląga, który ma na celu promowanie ekologii. Jak chcą dbać o planetę i najbliższe otoczenie Mirella, Kamila, Laura i Klaudia, uczennice II LO?

- Dlaczego akurat pomysł na taką inicjatywę? Skąd jej nazwa?

Mirella: - Ekologia jest dla nas bardzo bliskim tematem, którym się interesujemy. Dlatego postawiłyśmy na realizację projektu społecznego opierającego się na tej dziedzinie. W życiu projektu i na wszelkich platformach społecznościowych kierujemy się hasłem "My obchodzimy #dzieńziemicodziennie" - stąd wzięła się nazwa. Głównym celem naszej inicjatywy jest szerzenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Poprzez edukację demonstrujemy, jak dbać o środowisko, aby poprawić jego obecne realia oraz uzmysławiamy, że nawet małe zmiany w codziennym życiu przyczyniają się do lepszej przyszłości naszej planety.

- Jak wygląda na co dzień Wasza praca w projekcie?

Mirella: - Bardzo starannie kreujemy wizerunek projektu, dlatego codzienna praca została podzielona od razu i każda z nas zajmuje się czymś innym. Jako lider odpowiadam za organizację reklamy, publikowane treści i tworzenie grafiki oraz kontakt z partnerami. Dodatkowo, jestem prezenterką podczas prelekcji i prowadzę wywiady. Kamila przygotowuje materiały do prelekcji i wywiadów oraz zajmuje się prowadzeniem konta na TikToku, na którym trafiamy do największej liczby odbiorców. Laura zajmuje się redagowaniem publikowanych treści, w tym współpracą z innymi projektami społecznymi, zarządza też naszym kontem na Facebooku. Klaudia jest odpowiedzialna za aspekty społeczne, takie jak prowadzenie naszych prelekcji oraz wywiadów.

- Mieszkacie, uczycie się w Elblągu. Uważacie Elbląg za ekologiczne miasto? Dlaczego tak, dlaczego nie?

Kamila: - Uważamy, że nie da się odpowiedzieć na to pytanie prostym "tak" lub "nie". Znacznym atutem Elbląga jest to, że posiada dużo zieleni, parki większe czy mniejsze możemy znaleźć na prawie każdym kroku. Nasze miasto posiada również rozwiniętą sieć komunikacji miejskiej, opartą na taborze tramwajowym. Jest ona dużo bardziej ekologiczna od komunikacji autobusowej. Z pozytywów trzeba wymienić, że większość oświetlania ulic zostało wymienione na LED-owe. Ale niestety, jest zbyt mało koszy do segregacji odpadów w miejscach publicznych oraz PSZOK-ów, czyli Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Brak odpowiedniej ilości punktów odbioru odpadów niebezpiecznych powoduje, że często są wyrzucane one do zwykłych śmieci. Mamy też mało akcji ekologicznych, które podniosłyby świadomość ekologiczną mieszkańców.

Podsumowując: możemy dostrzec zmiany na lepsze, ale idzie to powoli. Mamy nadzieję, że nasz projekt chociaż w niewielkim stopniu przyczyni się do poprawy sytuacji.

- Opowiedzcie o sobie: skąd się znacie, jak założyłyście inicjatywę i skąd u Was zainteresowanie ekologią?

Fot. Earth Day Everyday

Laura: - Poznałyśmy się oczywiście w szkole, wszystkie chodzimy do II LO. Pierwszy raz o platformie "Zwolnionych z teorii" usłyszałyśmy, gdy we wrześniu do naszej szkoły przyszedł finalista jednej z edycji i zaczął opowiadać o inicjatywie założenia własnego projektu. Na pomysł, aby zacząć prowadzić projekt społeczny o ekologii, wpadła Mirella. Każdej z nas bardzo spodobała się propozycja, temat ochrony środowiska jest bardzo ważny i szeroki, więc projekt daje nam szansę, aby się czegoś dowiedzieć i przekazywać tę wiedzę innym. Zaczęłyśmy czytać artykuły, książki i analizy badań o kryzysie klimatycznym i degradacji środowiska oraz o sposobach, dzięki którym możemy pomóc naszej planecie. Los Ziemi nie jest nam obojętny, a temat ekologii jest bardzo szeroki, więc ciągle możemy dowiadywać się nowych rzeczy. Chcemy pokazywać ludziom, jakie zmiany w codziennym życiu mogą wprowadzić, aby było ono bardziej ekologiczne. Nasze wybory mają znaczenie i każdy, komu leży na sercu środowisko, może przyczyniać się do jego ochrony, wystarczy tylko trochę chęci i motywacji, co chcemy przekazywać, prowadząc nasz projekt.

- Prowadzicie zajęcia w szkołach. Jaki jest odbiór Waszej inicjatywy wśród uczniów, czy są zaangażowani w spotkania, o co pytają itd.? Czy ekologia jest ważna dla dzieci i młodzieży?

Mirella: - W naszych prelekcjach dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych wzięło udział już 305 uczestników. Zajęcia składają się z części teoretycznej obejmującej tematy: marnowania jedzenia na świecie i w Polsce, zanieczyszczenia oceanów oraz konsumpcji plastiku jednorazowego. W trakcie zajęć prowadzone są konkursy z nagrodami dla uczniów.

Klaudia: - Dzięki naszym prelekcjom chcemy pokazać młodym osobom, że ich codzienne decyzje mają wpływ na stan środowiska, a małe zmiany wpływają na lepszą przyszłość planety. Uczniowie odbierają nas w bardzo pozytywny sposób, uczestnicy uważnie słuchają naszych prelekcji. Widać po ich twarzach zainteresowanie, a quiz na koniec podoba im się najbardziej. Po samych odpowiedziach można zauważyć, że dużo wynieśli z zajęć. Strzałem w dziesiątkę dla powodzenia naszej działalność wśród uczniów i młodzieży było też rozpoczęcie działalności w mediach społecznościowych.

Mirella: - Będziemy także przeprowadzać wywiady z ekologami i organizacjami ds. ekologii udostępniane na platformie YouTube. Poruszamy na nich tematy takie jak ekologiczny styl życia czy nawyki ekologiczne. Spośród innych projektów o tematyce ekologicznej tegorocznej edycji olimpiady, nasz wyróżnia to, iż pod względem punktacji znajdujemy się w pierwszej trójce w całej Polsce. Bardzo aktywnie udzielamy się w zakresie wspomnianych platform społecznościowych i posiadamy szerokie grono odbiorców, szczególnie wśród młodzieży.

Klaudia: - Jeżeli chodzi o wagę ekologii, to jest ona traktowana z coraz większym uznaniem. Więcej młodych ludzi segreguje odpady a kupowanie używanej odzieży jest bardziej popularne niż kupowanie z sieciówek. Myślę, że jeżeli tak dalej będzie, ekologiczny styl życia stanie się normą dla kolejnych pokoleń...

Mirella: - Po więcej zapraszamy do śledzenia naszych postępów i obserwowania mediów społecznościowych, my obchodzimy #dzieńziemicodziennie!

Earth Day Everyday znajdziemy na Instagramie, Facebooku i na YouTube.