Rotary Club Elbląg Centrum zaprasza w najbliższą sobotę (3 grudnia) do CH Ogrody na unikalną możliwość zyskania bezcennej pamiątki, jaką jest zdjęcie ze Świętym Mikołajem.

"Zdjęcie z Mikołajem za czekoladę" to kolejna już taka akcja elbląskiego Rotary. Zebrane w ten sposób słodycze trafią do paczek, które jak co roku Rotarianki wraz z Mikołajem dostarczają do dzieci i seniorów z kilku placówek na terenie Elbląga. Plan i potrzeba na ten rok to przygotowanie ponad 500 paczek. Zapraszamy od godz. 11 do 17. Do zobaczenia!