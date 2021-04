Zielony Punkt Kontrolny w Kadynach

W Nadleśnictwie Elbląg powstaje kolejna atrakcja dla miłośników ruchu, lasu i świeżego powietrza. W Kadynach trwa budowa Zielonego Punktu Kontrolnego, który będzie wykorzystywany przez biegaczy na orientację.

Zielony Punkt Kontrolny to system słupków (wyposażonych w specjalne kasowniki), odpowiednio rozlokowane w lesie i naniesione na specjalną mapę do biegów na orientację. Aby skorzystać z tej aktywności należy wejść na stronę Zielonego Punktu Kontrolnego (http://www.zielonypunktkontrolny.pl/ ) i wybrać interesująca nas trasę. Następnie pobrać mapę z samymi punktami lub tez z punktami i propozycją trasy do przejścia lub przejechania na rowerze czy na nartach biegowych. Mapę można wydrukować wraz z kartą, na której będziemy odbijali ( kasownikiem) kolejne odnalezione w lesie słupki. Jest to znakomity sposób na aktywność zarówno dla osób intensywnie ćwiczących jak i dla rodzin z dziećmi.

Zielone Punkty Kontrolne to rodzimy pomysł na aktywny wypoczynek, który zrodził się w głowach polskich leśników biegających na orientację. Organizatoram ZPK jest Fundacja Sport i Przyroda - Ogólnopolski Komitet Organizacyjny Biegu na Orientację Leśników, która także dba o odpowiedni standard powstających obiektów nadając stosowne certyfikaty jakości.

Powstający w Kadynach Zielony Punkt Kontrolny będzie nosił nazwę „Cesarskie Kadyny” i zaraz po „Bażantarnia 777” oraz „Prochwonia” będzie to już 3 obiekt tego typu w okolicy Elbląga. Informację na ich temat wraz z potrzebnymi mapami można znaleźć na stronie Nadleśnictwa Elbląg i EKO Gryf oraz w elbląskiej informacji turystycznej.

Inauguracja Zielonego Punktu Kontrolnego „Cesarskie Kadyny” odbędzie się jeszcze wiosną tego roku. Po pojawieniu się nowej mapy, dla tych którzy zaliczą wszystkie punkty znajdujące się w Nadleśnictwie Elbląg, na trzech dostępnych mapach, EKO GRYF przygotował niespodziankę w postaci pamiątkowego medalu za zdobycie tzw. „Korony Wysoczyzny Elbląskiej”.