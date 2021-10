W Dowództwie Wielonarodowej Dywizji Północny – Wschód (DWDP-W) zakończyło się ćwiczenie pod kryptonimem „Amber Precision 21”. W ćwiczeniu uczestniczyli przedstawiciele brygad z Czech, Litwy i Polski.

Ćwiczenie „Amber Precision 21” było podzielone na dwa etapy – cykl wykładów i etap taktyczny. W etapie drugim, taktycznym, dowódcy jednostek występowali w tej samej roli, rozwiązując problemy taktyczne na podstawie przygotowanych wcześniej scenariuszy. W tym etapie był również czas na dyskusję prowadzącą do pełnego zrozumienia intencji dowódcy dywizji, a tym samym umożliwiającą skuteczną realizację dowodzenia przez cele.

Ćwiczenie było kolejnym ćwiczeniem realizowane przez żołnierzy dowództwa w bieżącym roku. Tym razem do Elbląga przyjechali przedstawiciele brygad z Czech, Litwy i Polski, Akademii Sztuki Wojennej i 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Wśród przybyłych znajdowali się: dowódca 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej gen. bryg. Bogdan Rycerski (Polska), dowódca brygady „Żelazny Wilk” płk Mindaugas Petkevicius (Litwa), zastępca dowódcy 7 Dukielskiej Brygady Zmechanizowanej płk Petr Blecha (Czechy) oraz dowódca, stacjonującej w Polsce, grupy bojowej ppłk Craig C. Broyles. 15 Brygada oraz Brygada „Żelazny Wilk” zostały afiliowane do DWDP-W 29 stycznia 2020 roku, z czeską brygadą dowództwo współpracuje od 2017 roku.

„Amber Precision 21” było kolejnym przedsięwzięciem przygotowującym żołnierzy dowództwa do wyzwań, które czekają ich jeszcze w tym roku. Już w drugiej połowie października wezmą oni udział w ćwiczeniu pk. “Steadfast Jupiter 21”. Wtedy to będą prowadzić działania w Korpusie Północny – Wschód w Szczecinie (Polska) oraz w Joint Warfare Centre w Stavanger (Norwegia). Listopad to trening sztabowy „Amber Bridge 21 – 3” w Polsce oraz ćwiczenie „Amber Desire 21 – 2” na Litwie.

- Okres jesienno-zimowy nie zwalnia od intensywnego szkolenia zarówno dowództwa dywizji, jak i afiliowanych jednostek - mówi dowódca Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód gen. dyw. Krzysztof Motacki .