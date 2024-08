Żołnierze złożą przysięgę na bulwarze

„Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam…” – te słowa wybrzmią już w najbliższą sobotę, 10 sierpnia, na bulwarze Zygmunta Augusta Elblągu. Wypowiedzą je żołnierze Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej, którzy ukończyli szkolenie podstawowe w 16. pułku logistycznym. Uroczysty apel rozpocznie się o godz. 9. Zapraszamy elblążan do uczestniczenia w tym wyjątkowym wydarzeniu – informuje pułk.

To nie był obóz harcerski, a ciężkie szkolenie wojskowe. Przez 28 dni kilkudziesięciu ochotników uczyło się żołnierskiego rzemiosła pod okiem instruktorów z 16. Żuławskiego Pułku Logistycznego Obrońców Westerplatte - w warunkach polowych, na strzelnicy, a także podczas wykonywania codziennych obowiązków na terenie kompleksu koszarowego. Elementem kończącym szkolenie podstawowe jest przysięga wojskowa - jedno z najważniejszych i najbardziej podniosłych wydarzeń

w życiu każdego żołnierza. To nie tylko uroczystość i nie tylko słowa Roty. Przede wszystkim jest to akt ślubowania, wyraz patriotyzmu oraz najwyższego zobowiązania wobec Rzeczypospolitej i jej obywateli.

Uroczystość odbędzie się w sobotę, 10 sierpnia, o godz. 9 na bulwarze Zygmunta Augusta w Elblągu. Elewi będą składali przysięgę na sztandar w obecności żołnierzy 16. pułku logistycznego, a także swoich bliskich.

Zapraszamy mieszkańców Elbląga i regionu do uczestniczenia w tym wyjątkowym wydarzeniu. Będzie również okazja, by z bliska zobaczyć sprzęt wojskowy oraz porozmawiać z żołnierzami o ich służbie.