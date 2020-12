„Zostaniemy bez gazu na święta”

Od blisko miesiąca dwie starsze panie, lokatorki budynku przy ul. Hetmańskiej nr 4, nie mają gazu w swoich mieszkaniach. Dostawę przerwano po tym, jak gaz ulatniał się z instalacji wewnętrznej tego bloku. - Bardzo się cieszę, że zapobiegli wypadkowi. Niestety, do dzisiaj gazu nie ma. Nie można gotować ani nawet zagrzać posiłków. Zarządca nie uważa, by to był problem, powiedziano mojej mamie, że inni dłużej czekają na ponowne otwarcie gazu po usterce - napisała w liście do naszej redakcji córka jednej z lokatorek.

Gaz się ulatniał Do awarii instalacji gazowej w budynku przy ul. Hetmańskiej nr 2 oraz nr 4 doszło 23 listopada br. - Pogotowie Gazowe na miejscu stwierdziło ulatnianie się gazu z instalacji wewnętrznej w budynku. Odcięło dopływ gazu oraz zamknęło i zaplombowało zawór główny gazu do nieruchomości. Nasze służby poinformowały także mieszkańców o tym fakcie - wyjaśnia Radosław Jankiewicz, rzecznik prasowy Polskiej Spółki Gazownictwa. PSG poinformowała również o awarii zarządcę budynku. - Jednak zarządca i jego personel nie uważają, by był to problem i wprost powiedziano mojej mamie, że inni dłużej czekają na ponowne otwarcie gazu po usterce - pisze w liście do naszej redakcji córka jednej z lokatorek mieszkania przy ul. Hetmańskiej 4 i prosi o interwencję. Bez ciepłego posiłku Pod tym adresem mieszkają dwie panie po 80-tce.- Zbliżają się święta gaz jest potrzebny, a zarządca nie potrafi powiedzieć, kiedy to nastąpi. Nie można gotować, ani nawet zagrzać posiłków. Starsze panie nie używają mikrofalówki i skazane są na pomoc rodziny w dowożeniu obiadów lub zamówieniu z dowozem z restauracji, co wiąże się z wydatkami nie na kieszeń emerytek - czytamy w liście przesłanym do naszej redakcji. Jednak, jak wyjaśnia zarządca budynku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego ponowne uruchomienie instalacji gazowej może się odbyć po przeprowadzeniu głównej próby ciśnieniowej. - Kilkakrotne próby wymiany niektórych połączeń nie dały pozytywnego wyniku przy przeprowadzaniu próby ciśnieniowej. Jeszcze raz przeprowadzona będzie próba ciśnieniowa instalacji gazowej. Jednak biorąc pod uwagę budowę instalacji łączonej na gwint i jej 60- letnią eksploatację, jedynym rozwiązaniem może być budowa nowej instalacji gazowej, według obecnych przepisów lub budowa zasilania energetycznego ze zmianą na kuchnie elektryczne. Będzie to kolejny etap modernizacji i likwidacji występujących zagrożeń. Kilka lat temu w budynku wspólnoty mieszkaniowej podłączono instalację ciepłej wody z sieci miejskiej i dokonano likwidacji kąpielowych.piecyków gazowych. Obecna sytuacja epidemiologiczna zakłóca pewne procesy komunikacyjne z właścicielami w celu podejmowania prawomocnych uchwał. Zarządca zgodnie ze swoimi uprawnieniami prześle właścicielom zawiadomienie wraz z ankietą w celu podjęcia stosownej uchwały, umożliwiającej zastosowanie dalszych procedur obowiązujących we wspólnocie – wyjaśnia zarządca tej nieruchomości Bernard Woźny. Prace nadal trwają W piątek (18.12) próbę szczelności przeszedł pion budynku pod nr 2 i tam dostawa gazu może zostać przywrócona. - Zarządca budynku 9 grudnia br. dostarczył do Gazowni w Elblągu zgłoszenie gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym, zlecenie usługi gazowniczej oraz protokoły z przeprowadzenia prób szczelności instalacji gazowej. Nasze służby w kolejnych dniach wykonały kontrolne próby szczelności instalacji, które wykazały, że wciąż jest ona nieszczelna. W piątek 18 grudnia br. pozytywną próbę szczelności przeszedł pion w klatce nr 2, w którym dostawy gazu mają zostać przywrócone. Na instalacji gazowej zasilającej lokale w klatce nr 4, zarządca budynku nadal prowadzi prace. Po ich zakończeniu, gdy będziemy mieli pewność, że wewnętrzna instalacja gazowa w nieruchomości jest bezpieczna, będziemy mogli przywrócić dostawy gazu – informuje Radosław Jankiewicz, rzecznik PSG.

