Zostaw swój 1 procent w Elblągu i powiecie

Nie rozliczyłeś jeszcze swojego PIT-u za 2020 rok? Pamiętaj o odliczeniu 1 procenta podatku dochodowego na wybraną organizację pożytku publicznego, która funkcjonuje na terenie Elbląga.

Podatnicy mogą zadecydować o przekazaniu 1 proc. swojego podatku za 2020 rok na rzecz organizacji pożytku publicznego. Aby tego dokonać, wystarczy wpisać numer KRS w odpowiednie okienko deklaracji. Według wykazu opublikowanego przez dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) spośród 8768 organizacji z terenu całego kraju wymienionych w dokumencie, w Elblągu oraz w powiecie elbląskim funkcjonuje kilkadziesiąt organizacji pożytku publicznego, które uprawnione są do otrzymania 1 procenta podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2020.

Wpisując numer KRS w deklaracji podatkowej, możemy bezkosztowo wesprzeć najbliższe otoczenie, ofiarowując 1 procent podatku, który i tak oddajemy państwu. To sposób na to, aby choć ta część wypracowanego przez mieszkańców tych ziem dochodu pozostała w mieście. To też oznaka pewnej solidarności z naszą małą ojczyzną.

Wykaz organizacji pożytku publicznego działających na naszym terenie uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 zaktualizowany 14 stycznia 2021 roku:

Organizacje zarejestrowane w Elblągu

Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej w Elblągu

Numer KRS: 0000001304

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Numer KRS: 0000001316

Stowarzyszenie Kulturalne "Viva Art" w Elblągu

Numer KRS: 0000004316

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki "Cantata" w Elblągu

Numer KRS: 0000011703

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych

Numer KRS: 0000014250

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne

Numer KRS: 0000015075

Aeroklub Elbląski

Numer KRS: 0000016441

Fundacja "Zdrowe Serce"

Numer KRS: 0000026251

Stowarzyszenie Jachtklub Elbląg

Numer KRS: 0000027803

Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek w Elblągu

Numer KRS: 0000029561

Liga Kobiet Polskich Oddział Terenowy w Elblągu

Numer KRS: 0000029577

Stowarzyszenie "Jantar"

Numer KRS: 0000030520

Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Numer KRS: 0000031769

Fundacja Elbląg - Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego

Numer KRS: 0000033301

Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy z Kalkuty

Numer KRS: 0000039008

Stowarzyszenie "Serce Za Uśmiech" przy Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Elblągu

Numer KRS: 0000050757

Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu

Numer KRS: 0000056474

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera i Innymi Zaburzeniami Psychicznymi

Numer KRS: 0000060843

Bank Żywności w Elblągu

Numer KRS: 0000106109

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS

Numer KRS: 0000124190

Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Elblągu

Numer KRS: 0000170358

Ludowy Klub Sportowy „MLEXER”

Numer KRS: 0000170644

Ochotnicza Straż Pożarna RATOWNICTWO WODNE w Elblągu

Numer KRS: 0000178876

Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne "Betania" w Elblągu-Stagniewie

Numer KRS: 0000194992

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu

Numer KRS: 0000215256

Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną koło w Elblągu

Numer KRS: 0000218552

Stowarzyszenie na rzecz Hospicjum Elbląskiego

Numer KRS: 0000246821

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania

Numer KRS: 0000251035

Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „SPRAWNIEJSI”

Numer KRS: 0000252994

Uniwersytet III Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu

Numer KRS: 0000266642

Caritas Diecezji Elbląskiej

Numer KRS: 0000271874

Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy "Concordia"

Numer KRS: 0000278728

Stowarzyszenie "Broadway"

Numer KRS: 0000282693

Elbląskie Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie Ich Rodzinom i Opiekunom "Pro-Familia"

Numer KRS: 0000290314

Stowarzyszenie "Radość serca" w Elblągu

Numer KRS: 0000389877

Fundacja Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej AMICUS

Numer KRS: 0000444310

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży "SZALONE MAŁOLATY"

Numer KRS: 0000592092

Organizacje zarejestrowane w powiecie elbląskim

"NASZA SZKOŁA" Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Gronowie Górnym

Numer KRS: 0000005622

Ochotnicza Straż Pożarna w Pogrodziu

Numer KRS: 0000016868

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie obrońców praw zwierząt im. św. Franciszka z Asyżu, Pasłęk

Numer KRS: 0000281935

Stowarzyszenie przyjaciół Ziemi Tolkmickiej "LANZANIA"

Numer KRS: 0000312439

Fundacja Zwierzętom w potrzebie (Młynary, Nowe Monasterzysko)

Numer KRS: 0000573711

Można też przekazywać 1 procent na rzecz schroniska dla zwierząt OTOZ Animals - KRS 0000069730. By pieniądze trafiły na elbląskie schronisko, koniecznie należy wypełnić w PIT rubrykę cel szczegółowy - Schronisko dla Zwierząt w Elblągu.

Lista organizacji pożytku publicznego, które są uprawnione do otrzymania 1 proc. podatku w 2021 r. dostępna jest na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.