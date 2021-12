ZUS szkoli

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu zaprasza do udziału szkoleniu on-line na temat „Małej działalności gospodarczej plus”. Szkolenie odbędzie się 17 grudnia o godzinie 9.

Zapisy na szkolenie przyjmowane są do 14 grudnia, wyłącznie mailowo na adres elblag_szkolenia@zus.pl

Szkolenie będzie obejmowało zagadnienia:

Warunki zastosowania. Wyliczanie podstawy wymiaru składek. Dokumenty ubezpieczeniowe.

W zgłoszeniach na szkolenia prosimy o podanie:

Imienia i nazwiska. Adresu e-mail, na który wyślemy zaproszenie. Daty i tematu szkolenia on-line. Numeru telefonu do kontaktu.

Prosimy również o odesłanie Oświadczenia w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Szkolenie prowadzone będzie za pośrednictwem Cisco Webex Meeting. W dniu spotkania na wskazany przez Państwa adres mailowy wyślemy link do wydarzenia. Dołączenie do spotkania będzie możliwe poprzez kliknięcie w treści maila przycisku Join meeting (dołącz do spotkania). Prosimy o wyposażenie się w mikrofon i słuchawki.

Link do wydarzenia.