ZUS udostępni specjalny kalkulator dla firm

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnieni w drugiej połowie stycznia 2022 roku specjalny kalkulator, który ułatwi ustalenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz obliczenie należności.

Przepisy ustawy, tzw. Polski Ład wprowadziły zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru oraz wysokości należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przedsiębiorcy będą ją musieli obliczać od przychodu lub dochodu w zależności od przyjętej formy opodatkowania. Forma opodatkowania ma wpływ na zasady ustalania podstawy wymiaru składek. Zmiany te obowiązują przy ustalaniu podstawy wymiaru i wysokości składki zdrowotnej należnej za okres od stycznia 2022 r.

- Zdajemy sobie sprawę, że zwłaszcza w początkowym okresie obowiązywania nowych zasad może być kilka wątpliwości. Dlatego ZUS wychodzi ze sprawdzoną inicjatywą i udostępnieni kalkulator – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jak dodaje, narzędzie to ułatwi ustalenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz obliczanie kwoty należnej składki.

- Po wprowadzeniu niezbędnych danych, takich jak np. okres rozliczeniowy, forma opodatkowania, kwota dochodu lub przychodu, kalkulator pomoże ustalić podstawę wymiaru i obliczyć kwotę składki należnej za dany miesiąc – tłumaczy profesor.

Kalkulator będzie udostępniony na stronie internetowej www.zus.pl. Docelowo będzie także udostępniony w programach: Płatnik i ePłatnik.

- Płatnik powinien uregulować wszystkie należne składki, do których opłacania jest zobowiązany (tj. na wszystkie ubezpieczenia i fundusze, a nie tylko na samo ubezpieczenie zdrowotne) jednym przelewem na nadany mu indywidualny numer rachunku składkowego NRS – mówi Anna Ilukiewicz, rzecznik ZUS w województwie warmińsko-mazurskim.

Rozliczenie dokonanej wpłaty na koncie następuje na podstawie złożonych za dany miesiąc dokumentów rozliczeniowych, jednak pod warunkiem, że nie występowały zaległości za okresy wcześniejsze. W takim przypadku w pierwszej kolejności z wpłaty zostaną rozliczone wcześniejsze należności, a różnica w składkach za bieżący miesiąc będzie musiała zostać dopłacona. Trzeba to wziąć pod uwagę, jeżeli planuje się opłacić składki należne za grudzień tego roku jeszcze w grudniu.

Dopuszczalne jest także złożenie dokumentów rozliczeniowych po opłaceniu składek, jednak nie później niż w ustawowym terminie, czyli w przypadku składania dokumentów za grudzień 2021 r. najpóźniej do 5, 10 lub 15 stycznia 2022 r. Jeżeli dokumenty rozliczeniowe będą obejmowały składki należne za pracowników, to mogą w rozliczeniu zostać. uwzględnione wyłącznie wynagrodzenia wypłacone lub postawione do dyspozycji pracowników w grudniu.