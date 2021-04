ZUS zaprasza na dyżury ekspertów

W dniach 20-23 kwietnia uruchomimy 5 dyżurów telefonicznych z ekspertami ZUS Oddziału w Elblągu a także szkolenie on-line. W wyznaczone dni na naszych klientów będą czekać doradcy, którzy odpowiedzą na pytania z różnej tematyki - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Harmonogram dyżurów:

20 kwietnia

dyżur telefoniczny w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych, w godz. 9:00 do 13:00 pod numerem (89) 644 88 48.

22 kwietnia

dyżur telefoniczny w zakresie świadczenia chorobowego po ustaniu zatrudnienia, w godz. 8:00 do 14:00 pod numerem (55) 641 92 87.

23 kwietnia

- dyżur telefoniczny na temat limitów dorabiania dla pracujących emerytów i rencistów., w godz. 8:00 do 14:00 pod numerem (55) 641 92 87.

- dyżur telefoniczny w zakresie programu PŁATNIK, w godz. 8:00 do 14:00 pod numerem (55) 641 36 21.

- dyżur telefoniczny w zakresie programu e-PŁATNIK, w godz. 8:00 do 14:00 pod numerem (55) 641 36 82.

- bezpłatne szkolenie on-lineo godzinie 10:00 na temat Platformy Usług Elektronicznych (PUE) i elektronicznych form komunikacji. W trakcie szkolenia omówimy: PUE ZUS – dostępne funkcje, wysyłanie wniosków. E-wizyty – kontakt on-line z doradcą ZUS. Zapisy na szkolenie przyjmujemy do 22 kwietnia tylko mailowo na adres Elblag_szkolenia@zus.pl

W zgłoszeniach prosimy o podanie:

- adresu e-mail, na który wyślemy zaproszenie,

- datę i temat szkolenia,

- numer telefonu do kontaktu.

Szkolenia prowadzone będą za pośrednictwem Cisco Webex Meeting. W dniu spotkania na wskazany przez Państwa adres mailowy wyślemy link do wydarzenia. Dołączenie do spotkania będzie możliwe poprzez kliknięcie w treści maila przycisku Join meeting (dołącz do spotkania).