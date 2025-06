4. urodziny parkrun Park Modrzewie

(fot. parkrun park Modrzewie)

Co to jest parkrun? To idea, która łączy ludzi na całym świecie od 21 lat. Co sobotę w 20 krajach świata, także w Polsce, spotykają się, by wspólnie pokonać dystans 5 km - marszem, truchtem lub biegiem. Elbląski parkrun w sobotę, 14 czerwca, obchodzi swoje 4. urodziny i zaprasza wszystkich chętnych do wspólnego świętowania.

W czerwcu 2021 roku grupa wolontariuszy zorganizowała w Elblągu pierwszą edycję parkrun Park Modrzewie. Od tego czasu odbyło się już 216 edycji cosobotnich spotkań, w których wzięło udział ponad 11 tysięcy uczestników, zarówno mieszkańców Elbląga jak i turystów. Udział w nich jest bezpłatny, wymagana jest jedynie jednorazowa rejestracja na stronie wydarzenia [wystarczy wybrać lokalizację parkrun park Modrzewie). Serdeczne rodzinna atmosfera, przyjaźni wolontariusze, ciekawa trasa i coraz piękniejszy park Modrzewie sprawiają, że z roku na rok frekwencja w elbląskim parkrun systematycznie rośnie. – Mamy nadzieję, że 4. urodziny będą kolejną okazją do zwiększenia frekwencji. Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego pokonania 5 km. Nieważne jest tempo, ale udział. Można ten dystans pokonać marszem, truchtem, biegiem, a co najważniejsze żaden z uczestników nie będzie na mecie ostatni, bo stawkę zawsze zamyka wolontariusz parkrun – wyjaśnia Renia Sowa, koordynatorka parkrun park Modrzewie Elbląg. 4. urodziny parkrun park Modrzewie są organizowane we współpracy z elbląskim samorządem. Na mecie na uczestników będzie czekał m.in. tort i strefa relaksu. – To najlepszy sposób na rozpoczęcie weekendu. Zapraszamy wszystkich bez względu na wiek i formę w sobotę, 14 czerwca do parku Modrzewie. Startujemy o godz. 9, ale warto przyjść wcześniej, bo mamy przygotowaną muzyczną niespodziankę – zachęcają organizatorzy.

red.