40 lat minęło...

- Nauczył mnie rzutu z biodra - mówi Krzysztof Wedeł, jeden z wychowanków trenera Zygmunta Narbuntowicza w Truso Elbląg. W sobotę (24 maja) wychowankowie trenera Zygmunta Narbuntowicza uczcili czterdziestolecie jego pracy trenerskiej turniejem piłki ręcznej. Triumfowała drużyna wychowanków z roczników 90-93. Zobacz zdjęcia.

- 40 rocznica mojej pracy jako trenera minęła w ubiegłym roku. Taki turniej planowałem na listopad, z powodu kłopotów zdrowotnych przesunąłem na maj. Cieszę się, bo oprócz emocji sportowych to też okazja do towarzyskiego spotkania. Przyszli zawodnicy od najmłodszych, urodzonych po 2000 r., po najstarszych 50. latków urodzonych w latach 70. - mówił Zygmunt Narbuntowicz.

1 września 1984 r. rozpoczął prace jako nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 9 na elbląskiej Zawadzie i jednocześnie został trenerem piłki ręcznej w Truso. W trakcie studiów na gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego grał w gdańskich zespołach: Wybrzeżu i i Spójni (w swoim cv ma też sezon w Olimpii Elbląg). Karierę zawodniczą przerwała kontuzja. I Zygmunt Narbuntowicz usiadł na trenerskim krześle.

- Byliśmy chyba pierwszym rocznikiem, albo jednym z pierwszych, który trafił pod skrzydła trenera. Mnie nauczył rzutu z biodra, co stało się moja specjalnością. Żaden inny trener tak do mnie nie podchodził - mówił Krzysztof Wedeł, jeden z wychowanków trenera. - Świetny trener, fajny facet. Nie odpuszczał. Pamiętam biegowe treningi pod zamkiem w Kwidzynie. I to, że nie ma odpuszczania nas nauczył.

Jubilat całe trenerskie życie związał z młodzieżową piłką, potem z dumą patrzył jak jego wychowankowie radzą sobie w seniorach. A po drodze pokazał młodym chłopakom, jak wygrywać...

- Najciekawsze wspomnienie? Brązowy medal Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w 2003 r w Końskich. To był mój pierwszy medal Mistrzostw Polski. Byłem wtedy przeszczęśliwy. Trzy lata później, w 2006 r. wywalczyliśmy wicemistrzostwo Polski juniorów w Wieluniu - wspominał jubilat. - Lata dwutysięczne w całości były niezwykle udane dla Truso. Nie tylko moje, ale też Grzegorza Czapli, Andrzeja Rusznickiego...

- Najciekawsze wspomnienie? Nasz największy sukces: mój juniorski i trenera: wicemistrzostwo Polski juniorów w 2006 r. w Wieluniu. Trener Zygmunt bardzo mądrze prowadził naszą drużynę. Wyciągnął z nas wszystko, co się dało. Z jednej strony dało się zauważyć bardzo duży spokój, a z drugiej stanowczość w prowadzeniu drużyny - dodał Mirosław Ośko ze srebrnej drużyny Truso.

Przypomnijmy: W meczu o brązowy medal OOM w Końskich w 2003 r. elblążanie pokonali Gwardię Koszalin. A w finale Mistrzostw Polski Juniorów w 2006 r. w Wieluniu ulegli Wiśle Płock.

W sobotę (24 maja) kilkudziesięciu wychowanków trenera Zygmunta Narbuntowicza spotkało się w hali przy ul. Kościuszki, by na parkiecie uczcić jubileusz swojego trenera. Warto przypomnieć, że to właśnie w tej hali młodzi piłkarze Truso rozgrywali swoje mecze domowe. Piłkarze zostali podzieleni na cztery drużyny (roczniki 70. i 80.; roczniki 90 - 93; roczniki 94 - 99; roczniki 2000 i młodsi).

- Wszystkie wspomnienia związane z trenerem są ciekawe. Obozy, zgrupowania, wyjazdy na turnieje... zawsze dobrze zorganizowane. Miło i fajnie spędzaliśmy ze sobą czas. Treningi, SKS-y, w szkole trener był naszym wychowawcą. Wiadomo, nie zawsze było kolorowo, ale zawsze trener próbował to wszystko scalić - wspominał Grzegorz Sieńkowski, wychowanek Truso.

Na początek rozegrano dwa półfinały. Mecze rozgrywano 2 x 15 minut. W pierwszym zmierzyła się drużyna z roczników 90 - 93 z rocznikami z lat 70. i 80. Cały mecz trwała wyrównana walka, ostatecznie to młodsi piłkarze cieszyli się ze zwycięstwa jedną bramką 12:11. W drugim roczniki 94-99 zagrały z najmłodszymi piłkarzami. I to młodość nadawała ton na parkiecie. Już do przerwy było 11:5 . Po przerwie trwał dalszy festiwal bramek. Mecz zakończył się wynikiem 23:12 dla roczników 2000 i młodszych.

- To dzięki niemu zostałem piłkarzem ręcznym, bo to trener Zygmunt wypatrzył mnie w rozgrywkach międzyszkolnych. Ściągnął mnie do Truso, nauczył , potem polecił do Mebli Wójcik Elbląg, gdzie zacząłem grać w seniorach - mówił Adam Nowakowski. - Razem z trenerem Grzegorzem Czaplą zrobili ze mnie piłkarza ręcznego.

- Pierwszy nasz trener. Wymagający. Mieliśmy fajną ekipę chłopaków wtedy. I bardzo byliśmy zadowolenia z tego, że do nas trafił - podsumował Robert Czarnecki.

W meczu o trzecie miejsce emocji nie brakowało. Po pierwszych 15 minutach prowadziła drużyna roczników 94 - 99. W drugiej zawodnicy urodzeni w latach 70. i 80. wyszli na prowadzenie i dość długo mogło się wydawać, że to oni staną na najniższym stopniu podium. Ale młodsi nie ustępowali i po bardzo emocjonującej końcówce na tablicy wyników widniał remis 13:13. W rzutach karnych bardziej skuteczni byli „starszacy‘, którzy tę rywalizację wygrali 5:4

W finale turnieju zatriumfowało doświadczenie. Drużyna z roczników 90-93 już do przerwy prowadziła 6:2, a po przerwie kontynuowała marsz po zwycięstwo. ostatecznie pokonała najmłodszych uczestników turnieju urodzonych w 2000 r. i młodszych 15:9.

Po meczu odbyło się wręczenie pucharu dla zwycięzców i okolicznościowych nagród. Nieoficjalnie wiemy, że być może podobny turniej lub mecz odbędzie się jesienią tego roku.

fot. Sebastian Malicki

Wyniki:

półfinały:

roczniiki 90 - 93 vs roczniki 70. i 80 12:11 (7:6)

roczniki 94 - 99 vs roczniki 2000 i młodsi 12:23 (5:11)

mecz o 3. miejsce:

roczniki 70. i 80. vs roczniki 94 - 99 13:13 (7:8); karne 5:4

finał

roczniki 2000 i młodsi vs roczniki 90 - 93 9:15 (2:6)

Najważniejsze osiągnięcia sportowe trenera Zygmunta Narbuntowicza:

- V miejsce w Ogólnopolski Turnieju Piłki Ręcznej Mistrzów Województw „Gimnazjada” w kategorii chłopców (rocznik 1986) – Elbląg, 14-16.09.2000 r.

- V miejsce w Międzynarodowym Turnieju Piłki Ręcznej Juniorów Młodszych „Yoth Cup 2001” (rocznik 1986-85) – Luksemburg

- IV miejsce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Piłce Ręcznej Juniorów Młodszych (rocznik 1984-85) – Opole, 29.04-03.05.2001 r.

- III miejsce w Mistrzostwach Polski Szkolnego Związku Sportowego w piłce ręcznej w kategorii juniora młodszego (rocznik 1986) – Elbląg, 14-15.09.2001 r.

- I i II miejsce w Międzynarodowym Turnieju Piłki Ręcznej „Weser Cup” w Bremie w kategorii chłopców rocznik 1986/87, 18-20.05.2002 r.

- III miejsce w Młodzieżowym Pucharze Polski w piłce ręcznej juniorów młodszych (rocznik 1986) – Warszawa, 07-09.09.2002 r.

- III miejsce w Finałach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w piłce ręcznej juniorów młodszych (rocznik 1986-87) – Końskie, 29.04-04.05.2003 r.

- I miejsce w Międzynarodowym Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców „Friendship Games” w Halmstad – Szwecja (rocznik 1986), 08-11.05.2003 r.

- I miejsce w Międzynarodowym Turnieju Piłki Ręcznej „MTV Lubeck” w Lubece-Niemcy (rocznik 1987), 06.2003 r.

- III miejsce w Turnieju Nadziei Olimpijskich w piłce ręcznej chłopców (rocznik 1987) – Ciechanów, 05-07.09.2003 r.

- IV miejsce w Finałach Mistrzostw Polski Juniorów w piłce ręcznej chłopców w Kielcach (rocznik 1986 i mł.) - 07-11.04.2005 r.

- Wicemistrzostwo Polski Juniorów w piłce ręcznej w sezonie 2005/2006 w Wieluniu - 26.04-30.04.2006 r.

- IV Miejsce w Finałach Pucharu Polski Młodzików w Płocku w sezonie 2009/10 – (rocznik 1995) – 02-05.06.2010 r.

- IV miejsce w 1/8 Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Dąbrowie Białostockiej – luty 2016 r.

- Udział w lidze wojewódzkiej młodzików - rocznik 2009 i mł. II miejsce w rozgrywkach i awans do 1/16 Pucharu Polski Młodzików w Grudziądzu 10-12.05.2024 r.

W ramach współpracy międzynarodowej zorganizował i wziął udział w licznych turniejach piłki ręcznej w kraju i za granicą:

- Luksemburg – rok 2001 i 2002

- Berlin - rok 2003

- Brema (Niemcy) – rok 2001, 2002, 2009, 2015

- Lubeka (Niemcy) – rok 2003.2014

- Bratysława – rok 2000

- Partille Cup – Goeteborg (Szwecja) – rok 2000

- Halmstad (Szwecja) – rok 2003,

- Międzynarodowe Spotkanie „Friend Ship Cup” - Dania – rok 2004

