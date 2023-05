Aktywny majowy weekend z MOSiR

Idzie weekend, więc warto pomyśleć o sportowych aktywnościach lub przyjemnej rekreacji. Zapraszamy do wzięcia udziału w Biegu i Marszu Nadziei, jazdy i gry na Torze wrotkarskim Kalbar oraz zabawy na dmuchanych torach przeszkód w CRW Dolinka.

Dmuchana frajda na basenie (sobota-niedziela)

Dmuchane wodne tory przeszkód to cykliczne atrakcje, łączące dobrą zabawę z pływaniem. Pojawią się dwa tory – jeden w strefie rekreacyjnej oraz drugi na basenie sportowym. Pierwszy z nich będzie dla najmłodszych, a drugi sprawi dużo frajdy zarówno młodzieży, jak i dorosłym. O bezpieczeństwo wszystkich osób zadbają ratownicy. Oba tory dostępne będą od 13 do 14 maja, w godzinach 6-22. Wejście w cenie zwykłego biletu.

.

Biegamy z nadzieją (niedziela)

IV Elbląski Bieg i Marsz Nadziei odbędzie się w niedzielę, 14 maja w Bażantarni. Jest połączony z rodzinnym piknikiem. Startujemy w biegu na 5 i 10 km lub w liczącym ok. 3 km marszu z wejściem na Górę Chrobrego. Odbędą się także biegi dla dzieci. Będzie to też świetny trening przed Biegiem Piekarczyka, na który nadal można się zapisać, wchodząc na stronę biegpiekarczyka.pl.

.

Hulajnogi, rolki i gry (piątek-niedziela)

Słoneczna pogoda sprawia, że chętniej korzystamy z aktywności na dworze. Tor Kalbar jest idealnym miejscem do zabawy dla każdego. Możemy pojeździć na rolkach, wrotkach, hulajnogach czy rowerkach biegowych. Boiska do koszykówki, siatkówki i piłki nożnej są dostępne dla fanów każdej z tych dyscyplin. Zapraszamy również do korzystania z kortów tenisowych, które należy rezerwować pod numerem tel. 537 443 376. Obiekt czynny jest w weekend w godzinach 8-20.

.

Ćwicz w wodzie (piątek-sobota)

Jak co piątek i sobotę zapraszamy do wzięcia udziału w ćwiczeniach w Krytej Pływalni. Na rozpoczęcie weekendu proponujemy wieczorne zajęcia Aqua Long (20:00), podczas których spalamy nadmiar zebranych w tygodniu kalorii. Z kolei dzień później spotykamy się z osobami 60+ na wodnej gimnastyce pod nazwą Aqua Senior (11:00 i 12:00), dzięki której nabiera się energii i wigoru. Pełną ofertę ćwiczeń w wodzie znajdziesz na stronie MOSiR.