Basketball bez awansu

Smutek i sportowa złość - takie uczucia można było zobaczyć na twarzach koszykarzy Basketballu Elbląg po dzisiejszym meczu z Wiarą Lecha. Elblążanie po dobrym meczu ulegli gospodarzom finałowego turnieju i nie awansowali do II ligi. Zobacz zdjęcia.

Przed dzisiejszym (23 kwietnia) meczem turnieju barażowego o wejście do II ligi koszykarzy, Basketball Elbląg czekało bardzo trudne zadanie. Podopieczni Arkadiusza Majewskiego musieli wygrać z Wiarą Lecha Poznań różnicą 11 punktów, aby wywalczyć awans do II ligi. Wiadomo było, że będzie ciężko, ale elblążanie przystąpili do gry zmotywowani i nawiązali walkę z mistrzem wielkopolsko-zachodniopomorskiej grupy III ligi.

Pierwsza kwarta pozwoliła mieć nadzieję, że może dojść do korzystnego dla elblążan rozstrzygnięcia. Podopieczni Arkadiusza Majewskiego pierwsze 10 minut przegrali tylko trzema punktami. W drugich 10. minutach odrobili straty i na przerwę schodzili prowadząc jednym punktem. Już w 13. minucie Przemysław Zamojski „trójką“ wyprowadził Basketball na prowadzenie. Chwilę później Sebastian Gliński trafił jeden wolny i przewaga elblążan wynosiła trzy punkty. Gospodarze odrobili straty ponownie wyszli na prowadzenie, w pewnym momencie mając przewagę nawet sześciu punktów. W końcowych minutach elblążanie odzyskali prowadzenie.

W trzeciej kwarcie sytuacja się skomplikowała. Elblążanie zamiast wygrać tę kwartę 10 punktami, taki stosunkiem ją przegrali. Jeszcze w 23. minucie na tablicy wyników widniał remis 38:38 i od tej chwili rozpoczął się odjazd gospodarzy. Seria koszy zaowocowała zwiększenie ich prowadzenia do 8 oczek. Dopiero wtedy elblążanie odpowiedzieli własnymi punktami, ale po 30 minutach było 52:43 dla gospodarzy.

W czwartej kwarcie elblążanie próbowali, ale poznaniacy nie pozwolili odwrócić losów pojedynku. Zawiodła skuteczność. O ile w „trójkach“ i „wolnych była podobna, tak w „rzutach za dwa“ lepsza była Wiara Lecha: 22 celne na 56 prób wobec 18 celnych na 61 Basketballu. Warto też zwrócić uwagę, że poznaniacy znaleźli sposób na powstrzymanie Przemysława Zamojskiego, który w rzucił tylko 13 punktów. Najwięcej w elbląskiej drużynie zdobyła Kacper Jastrzębski - 19, który zaliczył double double notując jeszcze 19 zbiórek. Wraz z Przemkiem Zamojskim ani przez chwilę nie zeszli z parkietu.

Z „naszej“ grupy awans do II ligi wywalczyły drużyny Wiary Lecha Poznań i Kompaktowego Kosza Pleszew. Trzecie miejsce dla Basketballu Elbląg, czwarte - MCKiS Jaworzno.

Wiara Lecha Poznań - Basketball Elbląg 68:61 (17:14, 13:17, 22:12, 16:18)

Basketball: Jastrzębski 19, Zamojski 13, Prokurat (10), Szuszkiewicz 10, Gliński 4, Krakowski 3, Pawlak 2, Szarszewski, Niburski