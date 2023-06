Bażantarnia Jump&Run po raz drugi

To jest bardzo dobra wiadomość dla fanów biegów przez miękkie przeszkody. W niedzielę, 10 września, będziecie mogli wystartować i bawić się podczas drugiej edycji Bażantarnia Jump&Run. Impreza znów zachwyci efektownymi, dmuchanymi przeszkodami, które razem stworzą wyjątkową trasę. Zapisz się już dziś, skorzystaj z atrakcyjnych cen i przeżyj wspaniałą przygodę!

Impreza z cyklu Bażantarnia Jump&Run przyciąga setki uczestników. Można ją nazwać przyjemniejszą wersją biegów z przeszkodami. Wszyscy pamiętamy fantastyczną zabawę rok temu, podczas pierwszej edycji (zobacz film). Tegoroczna impreza znów odbędzie się w Bażantarni, ale na uczestników czekają większe limity zgłoszeń oraz nowe przeszkody.

W parku wyznaczone zostaną dwie trasy: 1,5 km i 2,5 km. Na każdym dystansie zostaną ustawione dmuchane przeszkody, z którymi każdy, nawet ci najmłodsi, poradzą sobie bez większych problemów. Mowa tu o zjeżdżalniach, wspinaczkach, labiryntach, torach czy skoczniach. Będzie można więc trochę pobiegać, pospacerować i wykazać się sprytem.

Trasa krótsza, licząca 1,5 km, będzie zawierać 6 dmuchanych przeszkód. Na tym dystansie pobiegną uczestnicy Biegu Junior (dzieci 6-16 lat) oraz Biegu Family (dorosły + dziecko od 4 lat). Natomiast na dystansie 2,5 km odbędzie się sportowa rywalizacja w Biegu Classic (16 lat i więcej). Zadaniem będzie pokonanie 9 dmuchanych przeszkód w jak najkrótszym czasie lub rekreacyjnie. W tym biegu będzie podział na dwie kategorie kobiet i mężczyzn. Każdy, kto weźmie udział w Bażantarnia Jump&Run, otrzyma pamiątkowy medal.

Zgłoszenia do Biegu Classic, Biegu Junior oraz Biegu Family przyjmowane będą do 6 września za pośrednictwem strony internetowej elektronicznezapisy.pl. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i zaksięgowaniu opłaty startowej zawodnik będzie umieszczony na liście uczestników. Wszystkie szczegóły dotyczące zapisów, opłat czy limitów są dostępne w regulaminie, stronie www.mosir.elblag.eu oraz w mediach społecznościowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu. Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Progi cenowe:

1. Bieg Junior (6-16 lat)

- 30 zł (do 31.07.2023)

- 40 zł (do 6.09.2023)

2. Bieg Family (dorosły + dziecko)

- 50 zł (do 31.07.2023)

- 60 zł (do 6.09.2023)

3. Bieg Classic (16 lat i więcej)

- 40 zł (do 31.07.2023)

- 50 zł (do 6.09.2023)

Organizatorem Bażantarnia Jump&Run jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Elbląga Witold Wróblewski.