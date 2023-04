Bieg Piekarczyka: 10 kroków do linii mety

Przedstawimy Wam minimum 10 powodów, dla których warto wziąć udział w XIV edycji najpopularniejszego biegu po ulicach Elbląga. Gotowi? Start!

1. Zacznijmy od podstaw

Warunkiem zameldowania się na linii startu popularnego „Piekarczyka” jest zapisanie się. Pierwszy krok to wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz utworzenie konta zawodnika. Instrukcja jest prosta i czytelna, zatem nie przyniesie nikomu trudności.

2. Mnogość możliwości

Tylko od Ciebie zależy, w jaki sposób pokonasz trasę. Możesz pobiec sam lub w swojej drużynie, w towarzystwie pacemakerów bądź indywidualnie, a także pokonać jedną pętlę (5 km) lub dwie (10 km). Bieg Piekarczyka stwarza odpowiednie warunki dla każdego – od amatora do profesjonalnego biegacza.

3. Frajda dla dzieci

Co roku swój udział w imprezie biorą także najmłodsi, którzy zdobywają swoje pierwsze medale. Sportowa zabawa toczy się na 6 dystansach, a każdy z nich podlega konkretnej grupie wiekowej: 50 (0-2 lat), 100 (3-4 lat), 200 (5-6 i 7-8 lat), 300 (9-10 lat), 400 (11-12 lat) i 600 m (13-14 lat). Uwaga! Lista startowa jest już w 70 procentach pełna.

4. Koszulka = pamiątka

Wspomnienia z „Piekarczyka” ubarwi, wyprodukowana jedynie na tę okazję, oficjalna koszulka Biegu. Jej projekt jest jeszcze owiany małą tajemnicą, której w tej chwili nie możemy zdradzić. Niemniej jednak, jeśli chciałbyś wejść w jej posiadanie – śledź nasze profile społecznościowe i bądź na bieżąco z informacjami. Wkrótce odkryjemy wszystkie karty.

5. Poznaj walory krajoznawcze

Historia Elbląga jest bogata i wyjątkowa. Jej część poznasz w trakcie przemierzania ulic Starego Miasta, Śródmieścia czy Łasztowni, a więc kultowych i ważnych dzielnic Elbląga. Bieg Piekarczyka skrywa wiele cech, uczy i przy okazji bawi.

6. Trasa prosta, ale nie łatwa

Droga od startu do mety nie powinna sprawić nikomu trudności, jednak nie należy jej bagatelizować. Fragmentami napotkacie grunt z kamiennej kostki, a na finiszu zmierzycie się z niemałym podbiegiem. Trasa posiada atest z ramienia Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i cieszy się dobrą opinią wśród biegaczy.

7. Darmowe treningi z grupą pasjonatów

Jeżeli szukasz wsparcia i profesjonalnych wskazówek przed startem – zapraszamy do wspólnych treningów z Team Karaś Elbląg. To grupa doświadczonych biegaczy, z którymi spotykamy się w poniedziałki, środy i piątki o 18:30 przy Muszli Koncertowej w Bażantarni. Wspólny trening trwa około godziny, a tempo jest dostosowane do możliwości wszystkich osób. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

8. Nagrody i unikatowy medal

Nie ma rywalizacji bez trofeów. Podczas podsumowującej ceremonii najszybsi w poszczególnych kategoriach otrzymają statuetki oraz nagrody pieniężne. Natomiast każdy uczestnik Biegu otrzyma na linii mety specjalny, dedykowany medal.

9. Komfortowa pora

Początek czerwca to idealny czas na zawody długodystansowe, ponieważ jest ciepło, lecz nie upalnie. Temperatury w tym miesiącu osiągają od 13 do 24 stopni, a wstępne prognozy na 4 czerwca przewidują 20 „kresek” powyżej zera. Poza tym historia pokazuje, że prawie zawsze Piekarczyk przyciąga ładną pogodę. Sam się o tym przekonasz.

10. Nie tylko biegamy

Przygotowaliśmy także inne atrakcje, które zainteresują nie tylko biegaczy, ale także obserwatorów i kibiców. Na Placu Jagiellończyka i w jego obrębie powstanie „miasteczko”, na terenie którego znajdziemy punkty gastronomiczne, dmuchany plac zabaw, strefę regeneracji oraz stoiska sponsorów.

Organizatorami XIV edycji Ulicznego Elbląskiego Biegu Piekarczyka są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Patronat honorowy nad Biegiem objął prezydent Elbląga Witold Wróblewski.