Bieg Piekarczyka: tańszy pakiet tylko do 5 maja

Czas ucieka, do Biegu Piekarczyka został trochę ponad miesiąc. Listy startowe z dnia na dzień się zapełniają. Jeśli jeszcze zastanawiasz się czy warto wziąć udział w największym biegu ulicznym w Elblągu, to nie ma na co czekać. Do wyboru dwa dystanse na 10 km (bieg główny) i 5 km (bieg towarzyszący) oraz możliwość pobiegnięcia drużynowo. Tylko do poniedziałku, 5 maja, na stronie elektronicznezapisy.pl można skorzystać z pakietu w niższej cenie.

Bieg Piekarczyka to impreza, która od lat przyciąga zarówno profesjonalnych biegaczy, jak i amatorów sportowej rywalizacji. Trasa prowadząca ulicami Elbląga gwarantuje nie tylko sportowe emocje, ale też wyjątkowe widoki i wsparcie kibiców. Wydarzenie łączy pokolenia – startują dzieci, młodzież, dorośli i całe rodziny. - Gorąco zachęcam do udziału w biegu. Te emocje, doping i adrenalinę trzeba poczuć na własnej skórze. Niesamowite jest to, że każdy zawodnik przychodzi na linię startu z innym celem. Są tacy, którym zależy na wykręceniu „życiówki”, część biegnie dla sprawdzenia swoich możliwości i kondycji, a jeszcze inni razem, jako zespół, aby się zintegrować i spędzić wspólnie czas. Dla niektórych to pierwsze tak duże wydarzenie biegowe, a są też bardzo dobrze nam znane twarze. Wszystkich łączy chęć aktywnie spędzonego czasu i pasja do tego sportu - mówi Paulina Borkowska, kierownik Działu Organizacji Imprez i Marketingu. Do 5 maja (poniedziałek) obowiązuje niższa cena pakietu startowego. Jest to doskonała okazja, by zaoszczędzić i jednocześnie zagwarantować sobie miejsce na starcie jednej z największych imprez biegowych w regionie. Od 6 maja cena pakietu wzrośnie, więc jeśli planujesz udział w tegorocznej edycji, nie czekaj z zapisami na ostatnią chwilę. Dzięki wcześniejszym zapisom masz nie tylko szansę na oszczędności, ale także pewność, że nie zabraknie miejsc. Przypominamy, że gwarancją udziału w imprezie jest zapisanie się na listę startową oraz opłacenie pakietu. Warto także pomyśleć o zakupie unikatowej koszulki z okazji XVI edycji Biegu Piekarczyka - idealnej zarówno na treningi, jak i na sam start w zawodach. Koszulki są dostępne dla dorosłych (rozmiary S–XXL) oraz dzieci (rozmiary 110–160 cm) i można je zamówić tylko do 1 czerwca. Koszulkę można nabyć za pośrednictwem strony elektronicznezapisy.pl. Ambasadorką Biegu Piekarczyka jest Edyta Litwiniuk Organizatorzy: Prezydent Elbląga Michał Missan oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Sponsor główny: MAAG Gear. Sponsorzy strategiczni: EPEC Elbląg, Salon Łazienkowy Awangarda, ML Polyolefins, Stella Green.

Sponsor: Centrum Handlowe Ogrody, Centrum Ubezpieczeń Expert.

