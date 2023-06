Bilety do Włoch i Portugalii czekały na mecie

Julia Kot z Silvant Kajak Elbląg na kajaku. Patryk Stasiełowicz z Korony Elbląg na kanadyjce. Elbląscy juniorzy mkną w tym sezonie niczym strzały. W ostatni weekend w Bydgoszczy wypływali sobie bilety na mistrzostwa Europy i świata.

Elbląscy kajakarze i kanadyjkarze nie zwalniają tempa. Każde zawody w tym sezonie kończą się sukcesem elbląskich sportowców. Nie inaczej było w ostatni weekend. W Bydgoszczy trwały eliminacje do kadry narodowej, która wyjedzie na mistrzostwa Europy (Auronzo we Włoszech) i świata juniorów (Montemor’o Velho w Portugalii). Warto zwrócić uwagę, że elblążanie to młodszy rocznik juniora. A to oznacza, że w Bydgoszczy rywalizowali z rok starszymi zawodnikami.

I była to rywalizacja niezwykle udana. Zawodnicy rywalizowali w jedynkach. Eliminacje były podzielone na wyścigi na dystansach 200 m, 500 m i 1000 m. Julia Kot w każdym z wyścigów zakwalifikowała się do finału A i uzyskała następujące miejsca: 7. na 200 m, 3. na 500 m oraz 3. na 1000 m Suma punktów zagwarantowała jej pewne miejsce w ścisłej reprezentacji.

Patryk Stasiełowicz zajął 7. miejsce w finale A na 500 metrów praz 4. miejsce na 1000 metrów w finale A.

- Niezmiennie od 7 lat co roku nasi zawodnicy uzyskują kwalifikacje na mistrzostwa Europy czy mistrzostwa Świata. Jula i Patryk mimo młodego wieku wykazują się wielkim zaangażowaniem i profesjonalizmem. To zaowocowało uzyskaniem kwalifikacji. Należy pamiętać, że są to młode osoby, które przed sobą mają jeszcze jeden sezon juniorski. Jesteśmy optymistami przed nadchodzącymi Mistrzostwami i już dziś zapraszamy do kibicowania – tak Wojciech Załuski, trener kajakarstwa skomentował wyniki bydgoskich zawodów.

W zawodach wzięli też udział Mikołaj Kot, Damian Kwiatkowski, Krzysztof Kulma, Romanowski Mateusz, Szymon Kiełczewski oraz dwóch młodzików Dominik Kamecki i Kamil Kulma. Zaprezentowali się z dobrej strony, ale czegoś zabrakło.

- Cieszy fakt, że reszta zawodników uzyskuje miejsca bardzo blisko ścisłej czołówki. Mieliśmy nadzieję, że w gronie reprezentantów po fantastycznym początku sezonu pojawi się również Mikołaj Kot, natomiast tu ewidentnie widzimy, że musimy popracować nad czynnikiem psychologicznym. Wiemy, co musimy poprawić i jestem pewien, że w przyszłym roku Mikołaj znajdzie się w gronie ścisłej reprezentacji - dodał Wojciech Załuski.

A już w najbliższy weekend seniorzy i młodzieżowcy będą rywalizować w mistrzostwach Polski na poznańskiej Malcie.