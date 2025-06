Brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorów w boksie dla UKS Kontra

Zakończyły się XXIV Mistrzostwa Polski Juniorów w boksie olimpijskim w Wejherowie. Do udziału w imprezie została zgłoszona rekordowa liczba ponad 400 zawodniczek i zawodników. Uczniowski Klub Sportowy Kontra reprezentowało dwóch zawodników Dominik Berdyczko (waga 60 kg) oraz Bartosz Marchlewski (waga 86 kg).

Pięściarz z wyższej kategorii wagowej odpadł z dalszej rywalizacji w pojedynku eliminacyjnym. Natomiast ogromny sukces odniósł Dominik Berdyczko, który stoczył cztery walki i doszedł do półfinału Mistrzostw Polski Juniorów. Trzy pojedynki wygrał w pięknym stylu i wyeliminował z dalszej rywalizacji dwóch utytułowanych zawodników. Dopiero w walce półfinałowej musiał uznać wyższość bardziej doświadczonego rywala i tym samym zdobył brązowy medal. W kategorii wagowej do 60 kg, w której startował Dominik zostało zgłoszonych do Mistrzostw 28 zawodników. Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Bokserski w Wejherowie reprezentowało 15 zawodników oraz 2 zawodniczki, z których tylko dwóch pięściarzy awansowało do strefy medalowej. Obaj zawodnicy zdobyli brązowe medale, a jednym z nich jest zawodnik elbląskiej Kontry. Dominik Berdyczko trenuje boks od półtorej roku ,więc tym bardziej cieszy fakt, że osiągnął w krótkim czasie duży sukces na imprezie wysokiej rangi sportowej. Ostatni medal wśród męskiego grona juniorów zdobył dla klubu Kacper Piegdoń w roku 2016, natomiast w roku 2022 z MPJ medal koloru brązowego przywiozła do Elbląga Oliwia Dębczyńska .