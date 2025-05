Concordia znów w finale pucharu

Elbląska Concordia po raz trzeci z rzędu zagra o Wojewódzki Puchar Polski. Dziś (14 maja) pomarańczowo-czarni pokonali w Pieckach Mrągowię Mrągowo. W obronie wojewódzkiego trofeum elblążanie zmierzą się z trzecioligowym GKS Wikielec.

W półfinale pomarańczowo-czarni zmierzyli się w Pieckach z rywalem z IV ligi Mrągowią Mrągowo. W lidze było 3:3 w Elblągu; w Mrągowie 2:1 wygrała Concordia. W półfinale Wojewódzkiego Pucharu Polski elblążanie nie mieli łatwej przeprawy.

Gospodarze wyszli na prowadzenie w 27. minucie. Rzut karny, podyktowany za faul, wykorzystał Mateusz Szenfeld. Wcześniej dobrą okazję do otwarcia miał Radosław Bukacki. Strzał z rzutu wolnego był jednak niecelny. Ale to kapitan Concordii zdobył gola na remis. Pod koniec pierwszej połowy wykorzystał jedenastkę podyktowaną za faul w polu karnym.

A na początku drugiej połowy Szymon Drewek rozpoczął akcję jak się miało okazać na wagę awansu do finału. Zakończył ją Kacper Filipczyk idealnie podając do Aleksa Łęckiego, a ten umieścił piłkę w bramce gospodarzy. Strzelec bramki miał jeszcze jedną sytuację do podwyższenia prowadzenia, niestety nie wykorzystał sytuacji „sam na sam“ z bramkarzem rywali.

W finale pomarańczowo-czarni zmierzą się z GKS Wikielec. Trzecioligowiec w Białej Piskiej pokonał 2:1 miejscowy Znicz.

Mrągowia Mrągowo - Concordia Elbląg 1:2 (1:1)

Bramki: 1:0 - Szenfeldt (27 min., karny) 1:2 - Bukacki (42. min., karny), 1:2 - Łęcki (48. min.)

Concordia: Uzarek - Błaszczyk, Kaczorowski, Rogoz, Tomczuk (89' Cenkner), Brito (69' Stolarowicz), Drewek (85' Czerniec), Grochocki, Bukacki, Filipczyk, Łęcki (90' Wieliczko)