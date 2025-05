Czwartoligowcy bez punktów

Wczorajsze (10 maja) mecze elbląskich drużyn występujących w IV lidze nie zakończyły się dobrze. W Ełku przegrały rezerwy Olimpii, w Elblągu punktów nie wywalczyła Concordia.

Sytuacja rezerw Olimpii nie napawa optymizmem. Młodzi Olimpijczycy walczą o utrzymanie w IV lidze. Wczoraj (10 maja) w Ełku zmierzyli się z miejscowym Mazurem - bezpośrednim rywalem w walce o pozostanie na piątym poziomie rozgrywek. Zaczęło się obiecująco. Po pierwszej połowie elblążanie prowadzili po tym jak Szymon Majewski huknął z dystansu.

Po siedmiu minutach Konrad Radzikowski z Mazura zobaczył czerwoną kartkę. Elblążanie prowadzili, grali z przewagą jednego zawodnika. A na boisku do głosu doszli gospodarze. Najpierw Norbert Berdyczko zdobył samobójczą bramkę, kilka minut później... Nikodem Januszewski obronił rzut karny, ale wobec dobitki Oleksandra Berezovskyi’ego musiał skapitulować. Gospodarze odwrócili losy meczu.

Po kilku minutach sytuacja znów się zmieniła. W głównej roli wystąpił Kacper Sikora, który doprowadził do remisu. Ostatnie słowo należało jednak do gospodarzy. Kwadrans przed końcem sędzia podyktował kolejny rzut karny dla Mazura. Maciej Kisiel się nie pomylił. I niespodziewanie Olimpijczycy wrócili do Elbląga z pustym kontem.

Mazur Ełk - Olimpia II Elbląg 3:2 (0:1)

Bramki: 0:1 - Majewski (30. min.), 1:1 - Berdyczko (63. min., sam.), 2:1 - Berezovskyi (66. min.), 2:2 - Sikora (69. min.), 3:2 - Kisiel (76. min., karny)

Olimpia II: Januszewski - Berdyczko, Dziurdzia, Leszczyński (60‘ Sargalski), Łaszak, Majewski, Michoń (86‘ Turulski), Piróg, Rychter (75‘ Kościuk), Sas (75‘ Dziewirz), Sikora

Concordia Elbląg na własnym boisku podejmowała DKS Dobre Miasto.

W pierwszej połowie bramek nie oglądaliśmy, bliżej otwarcia wyniku byli goście. Worek z golami otworzył się w drugiej części spotkania. W roli głównej wystąpił Damian Lubak z Dobrego Miasta, który na boisko wszedł po przerwie. I to był strzał w dziesiątkę Pawła Radziwona, trenera DKS.

48. min. - Damian Lubak sfinalizował akcję gości i po raz pierwszy wpisał się na listę strzelców.

55. min. - Damian Lubak tak niefortunnie interweniuje po rzucie wolnym w wykonaniu Radosława Bukackiego, że strzela bramkę samobójczą.

56. min. - Damian Lubak wykorzystuje podanie kolegi i po raz drugi w tym spotkaniu umieszcza piłkę w bramce Concordii.

74. min. - Damian Lubak „na deser“ strzałem z kilku metrów ustala wynik spotkania.

W tzw. „międzyczasie“ Mateusz Uzarek strzegący bramki Concordii musiał jeszcze skapitulować po golu Michała Żukowskiego.

Concordia Elbląg – DKS Dobre Miasto 1:4 (0:0)

Bramki: 0:1 - Lubak (48. min.), 1:1 - Lubak (55. mion., sam.), 1:2 - Lubak (56. min.), 1:3 - Żukowski (72. min.), 1:4 - Lubak (74. min.)

Concordia : Uzarek – Stolarowicz, Niburski (46’ Rogoz), Tomczuk (46’ Łęcki), Grochocki (46’ Drewek), Bukacki (62’ Bohdan), Czerniec (46’ Kaczorowski), Cenkner (46’ Lipowski), Filipczyk (62’ Fercho), Wieliczko