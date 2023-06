Czworo elblążan na mistrzostwa świata

Troje kajakarzy z Silvant Kajak Elbląg oraz jeden kanadyjkarz z Korony Elbląg wystartują w nadchodzących mistrzostwach świata juniorów i młodzieżowców w kajakarstwie w Auronzo.

Od 6 do 9 lipca w Auronzo we Włoszech odbędą się mistrzostwa świata juniorów i młodzieżowców w kajakarstwie. W biało - czerwonych barwach rywalizować będzie czworo zawodników elbląskich klubów.

Przebojem miejsce w kajakowej czwórce wywalczył sobie Igor Komorowski. Złoty medal mistrzostw Polski w czwórce dla szlakowemu Silvantu Kajak miejsce w reprezentacyjnej osadzie. Igor Komorowski wystartuje w czwórce na 500 metrów.

Przemysław Rojek będzie rywalizował w swojej koronnej konkurencji - jedynce na 1000 metrów. Przypomnijmy, że elblążanin na poznańskich mistrzostwach Polski był czwarty w tej konkurencji. Dodatkowo wraz z Weroniką Marczewską będą rywalizować w sztafecie jedynek na 5000 metrów.

Julia Kot bilet do Auronzo wywalczyła na eliminacjach do kadry narodowej w Bydgoszczy na początku czerwca. Elblążanka będzie startować w jedynkach na dystansie 1000 i 5000 metrów. I tu znów musimy przypomnieć, że Julia Kot to młodszy rocznik juniora, co oznacza, że rywalizować będzie ze starszymi zawodnikami.

Podobnie jak nasz kanadyjkarz - Patryk Stasiełowicz z Korony, który podobnie jak Julia Kot miejsce w samolocie do Włoch wypływał sobie w Bydgoszczy. W Włoszech zmierzy się z rywalami w jedynce na 5000 metrów oraz w mikście na 200 metrów (z Patrycją Szymańską) i sztafecie na 5000 metrów (z Amelią Marcinkowską).

- To niesamowite, że w Elblągu mamy aż tylu zdolnych zawodników, którzy dostają powołania na imprezy centralne. Przyzwyczailiśmy już naszych kibiców, że rok rocznie mamy swoich reprezentantów, z tym, że w tym roku to nie jest jeden, to nie jest dwóch. To aż cztery osoby. Jest to wynik ogromnej pracy zawodników oraz sztabu trenerskiego, a także osób nam pomocnych. Proszę trzymać kciuki za naszych! - Wojciech Załuski, prezes Silvant Kajak Elbląg