Dodatkowy dzień zapisów na Bieg Piekarczyka

Bieg Piekarczyka wita o poranku z dobrą nowiną! Jeszcze dziś (31 maja), do końca dnia, można zapisać się na największą sportową imprezę w Elblągu. Wejdź na www.biegpiekarczyka.pl, skorzystaj z oferty „last minute” i dołącz do grona szczęśliwych biegaczy!

Startuje 14. edycja Elbląskiego Biegu Piekarczyka. Jak co roku, wspólnie przemkniemy ulicami Elbląga i skorzystamy z dodatkowych atrakcji na terenie Placu Jagiellończyka. Mamy dobrą wiadomość dla tych osób, które przegapiły zapisy lub nie zdążyły wypełnić zgłoszenia. Jeszcze tylko dziś możecie to nadrobić i dołączyć do tego wydarzenia - to bardzo proste:

1. Wejdź na stronę www.biegpiekarczyka.pl

2. Kliknij w zakładkę „ZGŁOSZENIA”

3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy,

4. Opłać pakiet startowy przed upływem dnia.

Tylko cztery, łatwe kroki dzielą cię od uczestnictwa w kultowej imprezie. Gdy już postąpisz zgodnie z instrukcją, zostanie przygotowany dla Ciebie pakiet startowy, który odebrać można na dwa sposoby – w sobotę między 12 a 18 w Centrum Handlowym Ogrody lub w niedzielę od godz. 8 na płycie Lodowiska Helena. Pakiet zawiera numer startowy, napój, baton, talon na posiłek i gadżet, a gdy już ukończysz trasę, otrzymasz pamiątkowy medal.

4 czerwca nie tylko będziemy bawić się na trasie, ale także poza nią. Na placu Jagiellończyka pojawią się food trucki oraz darmowe atrakcje dla najmłodszych w postaci dmuchanych placów zabaw. Czeka nas dużo zabawy, o czym przekonać się możesz także i Ty! Do zobaczenia już w najbliższą niedzielę.

Sponsorem Strategicznym XIV edycji Elbląskiego Biegu Piekarczyka jest Studio Łazienkowe AWANGARDA.

Sponsorzy i Partnerzy: Centrum Handlowe Ogrody, Salon CANAL+ CH Ogrody Elbląg, Klimat-el, Hotel Kahlberg, Wolność – Fabryka Słodkości, Centrum Ubezpieczeń EXPERT, OSK EXPERT, BUS EXPERT, Sport SPA – Centrum Odnowy Biologicznej i Fizjoterapii, GRIZ „Bielik”,4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej, Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu, Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Elblągu, Elbląski Szkolny Związek Sportowy, REPROSKAN, Grupa Merlin.

Organizatorzy: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Patronat honorowy nad Biegiem objął prezydent Elbląga Witold Wróblewski.