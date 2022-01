Drugi tydzień ferii z MOSiR-em

Rozpoczyna się druga połowa ferii zimowych. Również w tym tygodniu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na różnorodne, bezpłatne zajęcia i atrakcje, które odbywają się na Lodowisku Helena, Torze Łyżwiarskim Kalbar, w Krytej Pływalni, Hali Sportowo-Widowiskowej, a także w Bażantarni.

Pierwszy tydzień ferii zimowych w naszym mieście za nami. To był czas pełen aktywności i odpoczynku od codziennych obowiązków. W kolejnym tygodniu także nie zabraknie ciekawych wydarzeń i propozycji od Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu. Zapraszamy do zapoznania się z programem Ferii z MOSiR-em od 31 stycznia do 4 lutego.

Lodowisko Helena zaprasza

Tafla Krytego Lodowiska Helena przyciąga sympatyków łyżew. Wszyscy razem bawimy się na lodzie, podczas zajęć sportowych, turniejów hokeja oraz festynu, z konkursami i słodkimi nagrodami dla każdego. Bezpłatne sesje będą odbywały się od poniedziałku do piątku. Rozpoczynamy o godzinie 12 konkretnymi zajęciami dla dzieci i młodzieży, w zależności od dnia. Natomiast o godzinie 13 odbywać się będzie cykliczna swobodna jazda. Wyjątkowo będzie również na zakończenie ferii w piątek, gdy o 12 wystartuje 1,5 godzinna zabawa z DJ-em.

Bezpłatne wejścia na Tor Kalbar

Zapraszamy także na Tor Łyżwiarski Kalbar. Darmowe wejścia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 10-11:30 oraz 12-13:30. Kto nie czuje się jeszcze pewnie na łyżwach, będzie mógł za darmo na obu lodowiskach skorzystać z pomocy „pingwinka”.

Wodne zabawy w Krytej Pływalni

Od poniedziałku do piątku w godzinach 10-10:45 i 11-11:45 odbywają się zajęcia w niecce basenu rekreacyjnego Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej. Nasze pociechy pograją m.in. w siatkówkę lub koszykówkę w wodzie pod opieką instruktorów i ratowników.

Sportowe zajęcia w Hali

W Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej kontynuowane będą ogólnorozwojowe zajęcia z kilku dyscyplin. Dzieci i młodzież poznają zasady i zagrają w piłkę nożną, siatkówkę, tenis stołowy oraz rozwiną się trenując judo i kickboxing. Ciekawą formą rekreacji będzie także teqball czyli stół do grania w nietypową odmianę futbolu, który przedstawi Kamil Wenger, piłkarz Olimpii Elbląg. Więcej szczegółów o zajęciach w Hali znajduje się na stronie MOSiR.

Survival i spacer

We wtorek, o 12:00, w Bażantarni odbędzie się drugi spacer z leśnikiem, w czasie którego poznamy ciekawostki o naszym okolicznym lesie. Natomiast w czwartek o 11:00 zapraszamy tam fanów survivalu na spotkanie z instruktorem tej sztuki, który opowie mnóstwo faktów na temat przetrwania w niełatwych warunkach.

Przypominamy, że każde zajęcia w ramach Ferii z MOSiR-em 2022 są bezpłatne. Szczegółowy plan z podziałem na poszczególne dni i obiekty dostępny jest tutaj.

Warto dodać, że w tym czasie codziennie będzie można uczestniczyć w płatnych ślizgawkach zarówno na Torze Kalbar, jak i na Krytym Lodowisku. W godzinach od 6 do 22 czynne będzie również Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, gdzie przez cały drugi tydzień ferii będzie dostępny dmuchany tor przeszkód.

Zasady bezpieczeństwa

W związku z sytuacją wywołaną przez pandemię dokładamy wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom korzystającym z obiektów sportowych MOSiR. Prosimy o zachowanie minimum 1,5 metra odstępów, zakrywanie usta i nosa w obiektach zadaszonych (lodowisko, hala i baseny) oraz o stosowanie się do poleceń obsługi, komunikatów zamieszczonych na terenie obiektu i wytycznych zawartych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów.