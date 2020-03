Elbasket odwołany z powodu zagrożenia wirusem

Ogólnopolski turniej mini koszykówki Elbasket nie odbędzie się w planowanym terminie. "Decyzja ta podyktowana została troską o zdrowie zgłoszonych do turnieju dzieci i ich opiekunów w aspekcie zagrożenia płynącego z rozwijającej się epidemii koronawirusa i grypy w Polsce" - napisali organizatorzy. To pierwsza odwołana z tego powodu impreza sportowa w Elblągu.

Decyzja o odwołaniu 24. edycji Elbasketu, ogólnopolskiego turnieju mini koszykówki, który miał się odbyć w dniach 26-29 marca, została podjęta dzisiaj przez zarząd UKS Jar Elbląg, organizatora zawodów.

"Decyzja ta podyktowana została troską o zdrowie zgłoszonych do turnieju dzieci i ich opiekunów w aspekcie zagrożenia płynącego z rozwijającej się epidemii korona wirusa i grypy w Polsce. Trzydniowy turniej w budynku szkolnym, noclegi w klasach i prawie 400-osobowa rzesza dzieci i dorosłych z obszaru niemal całego kraju stanowią z dużym prawdopodobieństwem miejsce, gdzie może dojść do zarażenia, a na pewno podejrzenia infekcji. Chcąc uniknąć takiego scenariusza, zdecydowaliśmy się na odwołanie naszej imprezy. Jednocześnie planujemy rozegrać nasz turniej w terminie 24-27 września 2020 roku. Wszystkie wpłaty, które do tej pory wpłynęły, zostaną niezwłocznie Państwu odesłane. Serdecznie zapraszamy do Elbląga we wrześniu - napisał na stronie Szkoły Podstawowej nr 11 w Elblągu na Facebooku Janusz Krasowski, jeden z organizatorów.

W turnieju miało wziąć udział 30 zespołów dziewcząt i chłopców z całego kraju.