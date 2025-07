Elbląski zapaśnik trenuje w USA

Antek Piwowarski, zapaśnik Olimpia Zapasy Elbląg, trenuje z kadrą narodową USA na obozie przygotowawczym przed mistrzostwami świata. Jest sparingpartnerem najlepszych amerykańskich zapaśników do lat 20.

- Obóz w Nebrasce to fantastyczne doświadczenie dla naszego zawodnika i doskonałe przygotowanie do sezonu startowego, który rozpoczyna się we wrześniu. Gratulujemy i życzymy powodzenia w najbliższym sezonie - informuje elbląski klub.

Elblążanin na grupowym zdjęciu z amerykańskimi zapaśnikami stoi drugi od prawej w koszulce z literą E, jak Elbląg, na piersi.