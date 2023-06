„Elbląskie Czwartki Lekkoatletyczne” dobiegły końca

W sumie przeprowadzono 8 spotkań. W całej siódmej edycji Elbląskich Czwartków Lekkoatletycznych wystartowało blisko 300 uczniów. Średnio na każde z ośmiu spotkań brało udział ok. 80 uczniów. Zobacz więcej zdjęć.

Elbląskie spotkania czwartkowe służą wyłanianiu talentów w wielu dyscyplinach sportowych, a przede wszystkim stwarzają możliwość konfrontacji z najlepszymi w Polsce w młodszych kategoriach wiekowych.

Tuż po finale miejskim, organizatorzy, trenerzy i nauczyciele, w porozumieniu z rodzicami uczniów ogłoszą listę kandydatów do wyjazdu na XXIX Ogólnopolski Finał „Czwartków Lekkoatletycznych”, który odbędzie się w dniach 17-18 czerwca 2013 r. w Łodzi.

Wstępnie, zgodnie z regulaminem zawodów, do reprezentacji Elbląga na imprezę ogólnopolską kwalifikuje się ok. 40 uczniów w wieku od 10 do 13 lat. Jest wśród tej sporej ilości także wysoka jakość. W ocenie nauczycieli i trenerów możemy oczekiwać bardzo dobrego występu w Łodzi. Świadczą o tym aktualne wyniki i rosnąca forma zawodników.

Wszystkie wyniki i punktację można odnaleźć na stronie w zakładce „czwartki lekkoatletyczne”.

Najwyżej punktowane wyniki:

Laura Dębska 2010 60m 8.68 sek. SP 18 Elbląg

Wiśniewska Emilia 2010 300m 46.13 sek. KS Polonia Pasłęk

Śliwiak Hanna 2010 600m 1:47.17 sek. MOS Zatoka Braniewo

Śliwiak Hanna 2010 300m 46.77 sek. MOS Zatoka Braniewo

Trochimczuk Michalin 2010 skok w dal 4.55 m SP 18 Elbląg

Kędzierska Lena 2010 skok wzwyż 140 cm KS Polonia Pasłęk

Kołecka Dominika 2012 skok w dal 4.00 m SP 11 Elbląg

Kulig Paulina 2012 skok w dal 3.95 m KS Polonia Pasłęk

Wysocka Małgorzata 2012 skok wzwyż 115 cm MOS Zatoka Braniewo

Kamiński Filip 2010 300m 43.62 KS Polonia Pasłęk

skok w dal 4.93 m KS Polonia Pasłęk

Dzik Ksawery 2010 skok wzwyż 145 cm SSP 3 Elbląg

Laszuk Karol 2011 60m 8.36 sek. SP 12 Elbląg

Bródka Jakub 2011 skok wzwyż 140 cm SP 12 Elbląg

rzut p.palant. 50.50 m SP 12 Elbląg

Tazuszel Szymon 2012 60m 8.65 sek. SSP 3 Elbląg

Badowski Leon 2012 skok wzwyż 130 cm MOS Zatoka Braniewo

Waśniewski Łukasz 2012 rzut p.palant. 44.00 m SP 12 Elbląg