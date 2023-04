Elblążanin w zarządzie PKOl

Antoni Czyżyk został członkiem zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, reprezentuje w nim Polski Związek Sportu Tanecznego. Taniec od przyszłorocznych igrzysk w Paryżu będzie dyscypliną olimpijską.

Antoni Czyżyk jest na co dzień dyrektorem Centrum Spotkań Europejskich Światowid i przewodniczącym Rady Miejskiej w Elblągu. Od lat jest trenerem, międzynarodowym sędzią i działaczem tańca sportowego.

- Taniec sportowy to już sport olimpijski, przedstawiciele dyscypliny - breaking - ubiegają się o kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu w 2024 roku. To jest zwieńczenie tego, co się w Elblągu wydarzyło – na czele z mistrzostwami świata, Europy, środowiskiem sportowym. Siedziba naszego związku jest w Elblągu, ja jestem prezesem, a w czerwcu ubiegłego roku zostaliśmy przyjęci do rodziny olimpijskiej i dzięki temu mogliśmy kandydować do zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego – mówi Antoni Czyżyk.

Elblążanin jest jedną z ponad 40 osób, które tworzą nowy zarząd PKOl. Prezesem został Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Związki Koszykówki, wyłoniono już też prezydium i sekretarza generalnego. .

- Jest nowy prezes, nowe szanse i mam nadzieję, że to również Elblągowi przyniesie wiele możliwości, które się otwierają. Myślę, że jestem gwarantem tego, że wiele dobrych sportowych rzeczy może się w Elblągu zdarzyć, łącznie z wizytami w naszym mieście przedstawicieli Polskiego Komitetu Olimpijskiego – dodał Antoni Czyżyk, który jest również wiceprezydentem ds. rozwoju WDSF, czyli Światowej Organizacji Tanecznej.