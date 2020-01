IV edycja Olimpia Cup

Wraz z rozpoczęciem nowego roku, świąteczne lenistwo powoli idzie w zapomnienie co zauważalne jest również w przypadku drużyn Olimpii Elbląg, nie tylko seniorskiej. W sobotę, 11 stycznia, w Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej 135 odbędzie się turniej “Olimpia Cup” dedykowanego dla chłopców urodzonych w 2010 roku.

Będzie to już IV edycja zawodów organizowanych przez żółto-biało-niebieskich rocznika 2010. Początek turnieju zaplanowany jest na godzinę 9., zabawa ma trwać do 17. Łącznie do rywalizacji stanie 10 zespołów z dwóch województw: warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego, które zostaną podzielone na dwie pięciodrużynowe grupy. Pierwsza faza toczyć się będzie w systemie “każdy z każdym”, następnie o poszczególne miejsca.

- To już czwarty turniej z cyklu "Olimpia Cup" dla rocznika 2010. Zabawa cieszy się ogromnym zainteresowaniem, czego świadectwem jest fakt, że lista uczestników zamknęła się po trzydziestu minutach od ogłoszenia zapisów. Na sukces zawodów składa się przede wszystkim zaangażowanie rodziców, których pomoc logistyczno-organizacyjna była nieodzowna w poprzednich edycjach, także w nadchodzącej - poinformował trener Olimpii 2010 Damian Ziemiańczyk.

Tytuł mistrzowski broni Olimpia Elbląg. Próbę zdetronizowania podejmą m.in. KS Base Group Osiczanka Osice, Polonia Pasłęk, Wierzyca Stara Kiszewa, AP Piekarczyk czy chociażby Elbląska Szkółka Piłkarska.

- Sukcesem tych turniejów jest również fakt, że każdy zawodnik wraca do domu zadowolony i uśmiechnięty, bez względu na końcowy wynik. W imieniu organizatorów, ale przede wszystkim samych zawodników, serdecznie zapraszamy kibiców, którzy chcą zobaczyć zmagania młodych zawodników z rocznika 2010 - zakończył trener Ziemiańczyk.

Patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl