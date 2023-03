Jak masz gwiazdkę, to masz pieniądze

Dlaczego pieniądze na szkolenie młodzieży w piłce nożnej nie dostały Akademia Młodego Piłkarza El-Futbol oraz SKFKS „Elbląska Szkółka Piłkarska“? Ponieważ nie mają „gwiazdki“ przyznawanej przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Od początku. W lutym prezydent Elbląga podzielił pieniądze z konkursu „Upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom“. 900 tys. zł podzielono pomiędzy 27 klubów. Trzy: Stowarzyszenie Sportów Walki Złomiarz Team, Akademia Młodego Piłkarza El-Futbol oraz SKFKS „Elbląska Szkółka Piłkarska“ nie otrzymały wsparcia z tego konkursu. Szerzej pisaliśmy o tym tutaj.

22 lutego wysłaliśmy do biura prasowego elbląskiego ratusza prośbę o wyjaśnienie, dlaczego ww. kluby nie dostały dofinansowania z tego konkursu. Odpowiedź otrzymaliśmy dopiero 10 marca (po 16 dniach).

- Zauważyć należy, że zgodnie z ogłoszeniem konkursowym złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Prezydent Elbląga, na podstawie rekomendacji komisji konkursowej, zastrzega sobie prawo do wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania - napisał Łukasz Mierzejewski z biura prasowego elbląskiego ratusza.

W przypadku piłki nożnej prezydent wybrał oferty dwóch klubów szkolących największą ilość dzieci: Olimpii (168 tys. zł) i Concordii (70 tys. zł). - W przypadku klubów, które w wyżej wymienionym konkursie złożyły oferty na szkolenie z zakresu piłki nożnej, komisja konkursowa najwyżej oceniła projekty złożone przez kluby: ZKS Olimpia Elbląg oraz MMKS Concordia Elbląg. Wspomniane wyżej stowarzyszenia kultury fizycznej posiadają certyfikaty Polskiego Związku Piłki Nożnej, to jest: Złotą Gwiazdkę PZPN (Olimpia Elbląg – jedyny klub z takim certyfikatem w województwie) oraz Srebrną Gwiazdkę PZPN (MMKS Concordia Elbląg). Program Certyfikacji Szkółek Piłkarskich to innowacyjny projekt Polskiego Związku Piłki Nożnej skierowany do podmiotów prowadzących szkolenie dzieci w zakresie piłki nożnej. Przyznanie danemu podmiotowi Certyfikatu PZPN na jednym z trzech poziomów (złotym, srebrnym lub brązowym) jest równoznaczne ze spełnieniem przez niego szeregu kryteriów i gwarancją odpowiedniej jakości szkolenia. - informuje Łukasz Mierzejewski.

Akademia Młodego Piłkarza El-Futbol oraz SKFKS „Elbląska Szkółka Piłkarska“ gwiazdek nie mają, w związku z czym dotacji nie dostały. Złomiarz pieniędzy nie dostał, ponieważ... - W przypadku Stowarzyszenia Sportów Walki Złomiarz Team o nieprzyznaniu dotacji zadecydowała niska ocena zaproponowanego projektu - poinformował Łukasz Mierzejewski.