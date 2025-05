Jakub Kotulski o swoim złocie

- Zrobiłem to, co do mnie należało - mówi Jakub Kotulski z KSW Tygrys, zdobywca złotego medalu Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w boksie. Odwiedziliśmy pięściarza na treningu.

Kilka dni temu informowaliśmy o złotym medalu Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Jakuba Kotulski. Pięściarz Tygrysa Elbląg po czterech zwycięskich walkach triumfował w wadze do 50 kilogramów.

- Najtrudniejszą walkę stoczyłem w półfinale [z Oskarem Sternikiem z Boxing Team Chojnice - przyp. SM]. Wynik 3:2 mówi sam za siebie. Z tym rywalem sparowałem kiedyś w Elblągu, wówczas wygrałem. Ten półfinał mógłby być takim rewanżem za ten sparing w Elblągu - mówi Jakub Kotulski, którego odwiedziliśmy na treningu. - W finale z Marcinem Wojnarem z Skorpiona Szczecin przyp. SM] wiedziałem, że muszę iść do przodu i mieć inicjatywę w ringu. Zrobiłem to co do mnie należało.

Przypomnijmy, że dwa lata temu Jakub Kotulski wywalczył brązowy medal w wadze do 40 kg na Mistrzostwach Polski Młodzików.

Złoty medal Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oznacza dla elblążanina powołanie na zgrupowanie reprezentacji Polski w sierpniu w Giżycku.

fot. Sebastian Malicki

- Liczę na występy w reprezentacji, udział w turniejach międzynarodowych - zdradza złoty medalista OOM. - Wiem, na co mnie stać.

Mikołaj Podpora z Tygrysa z Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży przywiózł brązowy medal w wadze do 63 kilogramów. Na miejscach 5-8 zostali sklasyfikowani Agata Pytel (do 63 kg), Marek Bojanowski (do 60 kg) i Natan Kuczyński (niestowarzyszony, wychowanek trenera Pawła Drzewieckiego, waga do 66 kg).

Przed pięściarzami Tygrysa majowe Mistrzostwa Polski Młodzików w Świdnicy oraz czerwcowe Mistrzostwa Polski Juniorów w Wejherowie.

- Jestem zadowolony z występów naszych zawodników Podziękowania należą się renerom: Patrykowi Bursztynowiczowi, Antoniemu Mazurkowi i Marcinowi Felce - mówił Hieronim Kozakiewicz, prezes KSW Tygrys. - Mamy pierwszą elblążankę, która walczyła w turnieju finałowym.