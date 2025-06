Jakub Kotulski w reprezentacji

Pięściarz elbląskiego Tygrysa Jakub Kotulski wyjechał dziś (6 czerwca) na zgrupowanie reprezentacji Polski kadetów w boksie. Po zgrupowaniu kadra wyjedzie na międzynarodowy turniej bokserski do Bratysławy.

Przypomnijmy: 30 kwietnia W Sokółce Jakub Kotulski wywalczył złoty medal w boksie w wadze do 50 kilogramów na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.

- Liczę na występy w reprezentacji, udział w turniejach międzynarodowych - mówił złoty medalista OOM po turnieju - Wiem, na co mnie stać.

Długo na powołanie nie musiał czekać. Złoty medal poskutkował m. in. powołaniem elblążanina na zgrupowanie reprezentacji Polski kadetów w boksie. Zgrupowanie rozpoczęło się dziś (6 czerwca) w Giżycku, potrwa do 15 czerwca. Po nim młodzi pięściarze wyjadą do Bratysławy, gdzie wezmą udział w Międzynarodowym Turnieju Bokserskim.