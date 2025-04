Jakub Kotulski ze złotem młodzieżowej olimpiady

Pięściarz elbląskiego Tygrysa Jakub Kotulski zdobył złoty medal w boksie na Ogólnopolskiej olimpiadzie Młodzieży. Brązowy medal wywalczył Mikołaj Podpora.

Dziś (30 kwietnia) w Sokółce (woj. podlaskie) zakończyła się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w boksie. Z bardzo dobrej strony pokazali się pięściarze KSW Tygrys Elbląg.

Złoty medal w wadze do 50 kilogramów wywalczył pięściarz KSW Tygrys Elbląg Jakub Kotulski. Droga po złoto łatwa nie była. W pierwszej rundzie elblążanin jednogłośnie pokonał Aleksandra Wiertela (Gladiator Warszawa), w ćwierćfinale (również jednogłośnie) - Antoniego Masiarza (Olimpijczyk Ozorków). W półfinale doszło do „ringowej wojny“ z Oskarem Sternikiem (Boxing Team Chojnice). Sędziowie stosunkiem głosów 3:2 przyznali zwycięstwo pięściarzowi KSW Tygrys. W finale Jakub Kotulski pokazał fajny ofensywny boks i stosunkiem głosów 4:1 pokonał Marcina Wojnara reprezentującego ze Skorpiona Szczecin.

Brązowy medal do Elbląga przywiózł Mikołaj Podpora w wadze do 63 kilogramów. Elblążanin jednogłośnie pokonał Aleksandra Kosnę (Boxing Radom) i Kajetana Bielusiaka (MOSM Tychy). Te dwa zwycięstwa dały pięściarzowi z Elbląga wejście do strefy medalowej. W półfinale Mikołaj Podpora uległ (decyzja sędziów 1:4) Jakubowi Gruszce (Skorpion Szczecin). Rywal elblążanina w turnieju zdobył złoty medal.

Marek Bojanowski (do 63 kg) udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży zakończył w pierwszej rundzie w której przegrał z Sylwestrem Wilczkem (Boxing Team Chojnice). Na tym samym etapie turniej zakończyła Agata Pytel (waga do 63 kg), która w swojej walce uległa Lenie Bukowskiej (Garda KB Wąsocz).

Trenerami elbląskich pięściarzy są Patryk Bursztynowicz, Antoni Mazurek i Marcin Felka.

Przypomnijmy, że Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży to Mistrzostwa Polski w tej kategorii wiekowej (kadetów i kadetek)