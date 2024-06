Jest po prostu smoczo

18 osad wystartowało w wyścigach smoczych łodzi z okazji Dni Elbląga. Swoje reprezentacje wystawiły firmy, instytucje, jednostki wojskowe czy grupy znajomych, które rywalizują o puchar prezydenta miasta. Zobacz film i zdjęcia.

- Mamy komplet, czyli 18 drużyn. Widać, że część ekip solidnie trenowała. Poziom wzrasta, ale są też drużyny, które traktują to jakie zabawę i to też jest fajne. Zachęcamy i zapraszamy chętnych, by korzystali z możliwości treningu na tych łodziach, tym bardziej że kolejne zawody odbędą się podczas Święta Elbląga. – mówi Krzysztof Fedak z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, organizatora zawodów.

Swoje osady wystawiły firmy, instytucje, jednostki wojskowe czy grupy znajomych. Niektórzy są na takich zawodach pierwszy raz.

- Jesteśmy żołnierzami Małej Narwi, stąd nazwa zespołu. Nabyta od naszego przełożonego. Wrażenia boskie, skąpaliśmy się. Prędzej czy później musiało nas to spotkać. Nastawienie bojowe jest i myślę, że będzie tyko lepiej w kolejnych startach – mówi st. szer. Piotr Gołębiewski z osady Narwańcy, reprezentujący jednostkę z Gołdapi.

Pierwszy raz w Elblągu na smoczych łodziach startowała również reprezentacja Muzeum Zamkowe w Malborku.

– Pływamy regularnie na Nogacie, mamy swoją ekipę. Lepiej nam się pływa na naszej wodzie, a dlaczego, to zapraszamy do Malborka, by się przekonać - śmieje się Andżelika Grędzicka, kapitan osady -Tu mamy na razie drugie i trzecie miejsce, czekamy na repasaże. Zapraszamy do nas na zawody, najbliższe odbędą się już wkrótce podczas Oblężenia Malborka 22 lipca.

- Jest bardzo dobrze, warunki sprzyjają, dobra organizacja zawodów. Startujemy po raz trzeci, przygotowywaliśmy się przez pewien czas do tej rywalizacji. Mamy nadzieję, że będziemy na bardzo wysokim miejscu. Na razie każdy wyścig wygrywam – mówi – Zamierzamy cyklicznie startować w kolejnych edycjach, bo mamy wsparcie od naszej firmy – mówi Mateusz Krasowski z drużyny Rockfin.

Zawody smoczych łodzi mają potrwać do ok. godz. 17. Po ich zakończeniu podamy oficjalną klasyfikację zawodów.