„Każdy mecz będzie ciekawy“. Elbasket przed debiutem w II lidze

- Stać nas na największe niespodzianki. Nasza drużyna jest nieobliczalna, nikt nie wie, co prezentujemy, jak gramy. Myślę, że będzie to fajny sezon w naszym wykonaniu - mówi Przemysław Zamojski, którego kolejny sezon będziemy mogli oglądać w barwach Elblasketu. Elbląskich koszykarzy odwiedziliśmy na treningu tydzień przed startem II ligi. Zobacz zdjęcia.

W hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 11 Kacper Jastrzębski gra w kosza „jeden na jeden“ z Pawłem Budzińskim. Piłka „tańczy“ na obręczy, za chwilę wpada do kosza. Kolejny rzut również celny; pierwsza myśl: oby w II lidze piłka też tak często znajdowała drogę do kosza rywali. Przy ścianie na swoją kolej czeka Dominik Pawlak. Trening oficjalnie ma się rozpocząć za kilkadziesiąt minut, ale elbląscy koszykarze już bawią się piłką. Za tydzień w Gnieźnie meczem z Polskim Sklepem rozpoczną zmagania w II lidze koszykówki.

- W II lidze gra jest bardziej ułożona, tu już drużyny przygotowują się pod konkretnych przeciwników. W porównaniu do III ligi, na pewno jest wyższy poziom zawodników. Grają koszykarze z doświadczeniem w ekstraklasie i I lidze - mówi Mateusz Stawiak, który wrócił do Basketballu z Noteci Inowrocław. Przypomnijmy, że poprzedni klub elblążanina wywalczył awans do I ligi.

- Liga jest siłowa. Każdy mecz trzeba będzie wyszarpać, będziemy potrzebowali pewnie trochę boiskowego cwaniactwa. Liczymy tu na naszych zawodników, którzy mają doświadczenie z gry na tym poziomie - mówi Arkadiusz Majewski, trener Basketballu Elbląg. - Na dziś kadrę mamy zamkniętą, ale okienko transferowe trwa, więc jeżeli będzie taka potrzeba, to będziemy się rozglądać za uzupełnieniami.

- Na pierwszy rzut oka nasza grupa nie wydaje się specjalnie najtrudniejsza. Dwie najmocniejsze drużyny już awansowały do I ligi, Został Toruń i Zgierz. Ale nie śledziłem składów rywali tak dokładnie, żeby wiedzieć czy gdzieś nie pojawiły się mocne wzmocnienia - dodaje Kacper Jastrzębski. jeden z elbląskich koszykarzy. - Dla nas ta liga to też będzie stąpanie po trochę nieznanym gruncie. Różnica pomiędzy III a II ligą może być duża. Przedsmak tego mieliśmy na turniejach barażowych w ubiegłym sezonie.

- Jesteśmy beniaminkiem, nie graliśmy jeszcze w takiej lidze - uzupełnia Aleksander Klonowski, prezes klubu. - Po turniejach barażowych wiemy, na co się nastawiać. Na pewno łatwo nie będzie. Chcemy grać na poziomie centralnym, bo Elbląg na to zasługuje. Awans to także dużo zmian organizacyjnych. Jest więcej wymogów formalnych do spełnienia. Większe są też wyzwania logistyczne, mamy rywali choćby ze Szczecina i Gorzowa Wlkp.

Mateusz Stawiak (z lewej) i Przemysław Zamojski (fot. Mikołaj Sobczak)

Elblążanie trafili do grupy A obejmującej zespoły z północno-zachodniej (w uproszczeniu) części Polski. Rozgrywki II ligi rozpoczną się 28 września; elblążanie pierwszy mecz rozegrają w Gnieźnie, gdzie zmierzą się z 5. drużyną ubiegłego sezonu – Polskim Sklepem MKK. Podopiecznych Arkadiusza Majewskiego w Elblągu wspierać będzie można tydzień później w Elblągu w meczu z BSA AMW Arką Gdynia. A potem: Energa GAK Gdynia, Basket 2010 Kruszwica, EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów Wlkp., Uniwersytet Gdański Trefl Sopot, Mana Lake Sokół Marbo Międzychód, Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne, Enea Astoria Bydgoszcz, SMS PZKosz Władysławowo, TKM Włocławek, King II Szczecin, AZS UMK Transbruk Toruń, Szkoła Gortata Gdańsk. Runda zasadnicza zakończy się 29 marca przyszłego roku.

.

Na co stać Elbasket?

- Na play-off - mówi Arkadiusz Majewski. - Tak też jesteśmy postrzegani przez innych. Celem minimum jest utrzymanie w lidze. To będą ciekawe rozgrywki, są zespoły, gdzie główną rolę odgrywać będzie młodzież, są drużyny złożone z weteranów.

Do fazy play off awansuje pierwszych osiem zespołów z każdej grupy; po fazie zasadniczej, spadają dwa ostatnie zespoły z każdej grupy po fazie zasadniczej.

- Cel jest prosty: awansować spokojnie do play off i bawić się koszykówką - potwierdza Kacper Jastrzębski. - Jeżeli pokażemy nasz poziom sportowy, to jestem spokojny.

- Myślę, że każdy mecz będzie ciekawy. Jesteśmy beniaminkiem, będziemy musieli się dopiero pokazać. Większość z chłopaków nie grała jeszcze w II lidze - dodaje Mateusz Stawiak - Będzie to ciekawe doświadczenie i na pewno chłopaki odczują różnicę z III ligą.

- Stać nas na największe niespodzianki. Nasza drużyna jest nieobliczalna, nit nie wie, co prezentujemy, jak gramy. Myślę, że będzie to fajny sezon w naszym wykonaniu - uzupełnia Przemysław Zamojski, którego nadal będziemy mogli oglądać w barwach Elbasketu. - Trzeba przyjść na mecze i zobaczymy, jak naprawdę będzie w tej II lidze.

W ramach przygotowań elblążanie wysoko pokonali trzecioligową Trójeczkę Olsztyn. Ostatnim sprawdzianem jest turniej w Białymstoku. Elblążanie w sobotę (21 września) przegrali z miejscowymi Żubrami 55:72 (10:20, 16:12, 21:23, 8:17). Dziś w meczu o 3. miejsce w turnieju zmierzą się ze Zniczem Pruszków, który wczoraj przegrał z rezerwami Trefla Sopot.

- Czekam na pierwszy mecz przed naszą publicznością. Będzie to taki „legendarny“ moment dla nas. Walczyliśmy o tę II ligę. Chłopaki już kilka lat temu wywalczyli awans i nie przystąpili do rozgrywek, bo nie było pieniędzy. Cieszymy się teraz na każdy mecz - mówi Przemysław Zamojski.