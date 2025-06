Kibicuj podczas XVI Biegu Piekarczyka

graf. MOSiR

Już w najbliższą niedzielę (8 czerwca) ulice Elbląga ponownie wypełnią biegaczami – wszystko za sprawą XVI Biegu Piekarczyka. To wydarzenie, które od lat gromadzi tłumy zarówno na trasie, jak i na mecie. I w tym roku zapowiada się rekordowo – do udziału zgłosiła się największa liczba zawodników w historii biegu! Zapisy trwają tylko do 4 czerwca.

o świetna okazja, by spędzić dzień aktywnie – nie tylko biegnąc, ale także kibicując. Głośne brawa, transparenty, uśmiechy i okrzyki wsparcia są nieocenione dla biegaczy – to właśnie kibice tworzą niezapomnianą atmosferę i dają zawodnikom dodatkową motywację do walki z dystansem. Zachęcamy wszystkich elblążan oraz gości spoza miasta, by przyszli na trasę biegu całymi rodzinami i z przyjaciółmi, wspólnie cieszyli się wyjątkowym klimatem sportowego święta w sercu miasta. Gdzie kibicować? Na trasie biegu będziecie mogli wesprzeć naszych zawodników. Każde miejsce to szansa na zobaczenie biegu z bliska i poczucie ducha rywalizacji: - Start/Meta (ul. Teatralna) - Punkty z wodą: - ul. Traugutta - Al. Armii Krajowej (czołg) - ul. Wodna - ul. Ofiar Sprawy Elbląskiej - ul. Teatralna (za bramą start/meta) - Skrzyżowania dróg oraz ronda „Compiegne” i „Zamech” To będzie dzień pełen emocji, uśmiechów i sportowej pasji – nie przegap go! Zrób zdjęcia, nagraj doping, oznacz @MOSiRElbląg w mediach społecznościowych i pokaż, że Elbląg potrafi kibicować jak mało które miasto. Nie zdążyłeś zamówić koszulki online? Nic straconego! Oficjalną koszulkę XVI Biegu Piekarczyka będzie można kupić w biurze zawodów – w sobotę w CH Ogrody (12:00-18:00) oraz w niedzielę na lodowisku Helena. Koszulki dostępne będą w rozmiarach dla dorosłych (S–XXL) oraz dziecięcych (110–160 cm) do wyczerpania zapasów. Cena koszulki to 49 złotych. Zapoznaj się z harmonogramem wydarzeń w ramach jubileuszu 50-lecia MOSiR. Do zobaczenia w niedzielę na trasie XVI Biegu Piekarczyka – razem stwórzmy najlepszy doping w historii tego wydarzenia!

MOSiR