Kolejny medal młodego lekkoatlety z MKS Truso Elbląg

Zgodnie z kalendarzem imprez lekkoatletycznych na 8 stadionach w Polsce w miniony weekend odbywały się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików U-16 w Lekkiej Atletyce. To już ostatnie imprezy przed zbliżającymi się w dniach 23-24 w Słubicach Mistrzostwami Polski w LA w kategorii wiekowej występujące również pn: Mały Memoriał Janusza Sidły - to najwyższa ranga w/w imprezy w naszym kraju.

W Mistrzostwach Międzywojewódzkich w tzw. makroregionach 10 września na obiekcie UW-M w Olsztynie, 5–osobowa ekipa z MKS Truso Elbląg godnie reprezentowała miasto. Należy podkreślić, że wspólna rywalizacja z woj. mazowieckim, to ogromne wyzwanie z uwagi na siłę Mazowsza, zarówno w ilości obiektów pełnym wymiarze 400m oraz liczby uprawiających lekkoatletykę. Mimo lejącego się z nieba żaru i naprawdę trudnych warunków do biegania udało nam się pokazać z dobrej strony.

Elbląska ekipa uczestniczyła w trzech konkurencjach biegowych, w tym:

- Wojciech Czaja w pierwszym swoim biegu na 1000m wynikiem 3:13,76s zajął 12 miejsce. Bieg początkowo wydawał się wolny, lecz gwałtowne przyspieszenie sprawiło, iż wielu zawodników nie wytrzymało takiego mocnego tempa i silnej konkurencji,

- Wiktor Lubański w biegu na 600m wynikiem 1:41,35 zajął dobre 7 miejsce, lecz wszyscy musieli uznać wyższość kolegi Iwo Urbanowicza z Dywit, który w tym roku jest najlepszy i „króluje” na tym dystansie w Polsce.

- pozostali nasi zawodnicy uczestniczyli w 4 seriach na 300m, i tak w pierwszej Konrad Paduch uzyskał wynik 48,80s, w trzeciej Dawid Koper po bardzo dobrym biegu wynikiem 40,39 i rekordem życiowym zajął 5 miejsce. Lecz dopiero czwarta seria – ta najsilniejsza po zaciętym boju przyniosła Antoniemu Sokołowskiemu upragniony brązowy medal dla naszego miasta. Wynik jaki uzyskał to 38,31s i nowy o 1,01s rekord życiowy. Powyższy bieg zwyciężył zawodnik z Otwocka uzyskując - 37,23s i złoty medal, a srebrny zawodnik z Teresina uzyskując - 38,05s. To już naprawdę szybkie bieganie i w ładnym stylu zważywszy, iż chłopcy w tej kategorii to rocznik 2008-2009. Był to jeden z najszybszych biegów podczas makroregionu w Polsce.

Wynik Antoniego to II miejsce na 300m w rankingu naszego województwa i zasłużona tzw. III klasa PZLA. Możliwe, że będzie powołanie na Mistrzostwa Polski U-16.

Wszystkim naszym chłopakom pod wodzą Trenera Stanisława Szczepańskiego należą się słowa uznania, za waleczność i godną promocję Elbląga na forum makroregionalnym.

Za tydzień kolejna okazja do walki o medale i wysokie lokaty, tym razem również w kat. U-14 w Mistrzostwach Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które zaplanowano dnia 16 września ja w Olsztynie.