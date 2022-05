Koszykarki Truso poznały rywalki

Politechnika Gdańsk, MUKS Poznań, Enea AZS Poznań i Truso Elbląg – tak wygląda skład grupy B turnieju finałowego mistrzostw Polski koszykówki dziewcząt do lat 15. Walkę o medale elblążanki rozpoczną w środę 11 maja, a cały turniej odbędzie się w Gdańsku.

W turnieju finałowym już nie ma przypadkowych drużyn. Tzw. „ślepy los” w dzisiejszym losowaniu wskazał grupowych rywali Truso. Elblążanki trafiły na Politechnikę Gdańsk i dwa zespoły z Poznania: MUKS i Enea AZS. I nie jest to łatwe losowanie.

Politechnika Gdańska to obrońca tytułu. W tym sezonie koszykarki Truso zmierzyły się z gdańszczankami w walce o ćwierćfinał. Górą była Politechnika, która zwyciężyła 69:50. Tamto zwycięstwo dało gdańszczankom awans bezpośrednio do turnieju półfinałowego, który wygrały bez porażki.

MUKS Poznań to z kolei wicemistrz Polski z ubiegłego roku. Drużyna ze stolicy Wielkopolski przez turnieje ćwierćfinałowy i półfinałowy przeszła bez porażki. Z MUKS-em elblążanki zmierzyły się w ubiegłym sezonie na turnieju półfinałowym Wtedy lepsze były rywalki wygrywając 88:49.

Enea AZS Poznań to z kolei mistrz silnej Wielkopolski w koszykówce dziewcząt do lat 15. Dziewczyny wygrały w lidze wielkopolsko – zachodniopomorskiej wszystkie 16 meczów. To z kolei przełożyło się na bezpośredni awans do turnieju półfinałowego. Tam po dwóch zwycięstwach i jednej porażce wywalczyły drugie miejsce i awans do turnieju półfinałowego.

W grupie A walczyć będą: Zagłębie Sosnowiec, MKS Polkowice, Ślęza Wrocław i Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski. Dwie najlepsze drużyny z każdej grupy powalczą o medale.

W ubiegłym roku koszykarki Truso wywalczyły siódme miejsce.