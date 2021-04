KRP odrabia zaległości

Szczypiorniści KPR mają dwa zaległe spotkania i pierwsze z nich zostanie rozegrane w środowy wieczór (28 kwietnia). Przeciwnikiem elblążan będzie młody zespół SMS ZPRP Gdańsk, zatem to dobra okazja by wrócić na zwycięską ścieżkę.

Zespół Grzegorza Czapli ostatnie ligowe zwycięstwo odniósł 13 lutego. Potem przegrał w Olsztynie i przez trzy następne kolejki zmuszony był pauzować. Powrót do grania nie był dla elblążan pomyślmy. Najpierw dostali srogą lekcję od ekipy z Żukowa, a kilka dni temu rywalizowali w Koszalinie z tamtejszą Gwardią. Zawodnicy KPR rozegrali tam dobre spotkanie i dopiero w ostatnich minutach gospodarze przejęli inicjatywę i zainkasowali komplet punktów.

- Po 52 minutach dobrej gry na ciężkim terenie w Koszalinie i słabej końcówce, w jutrzejszym meczu liczę na pełną koncentrację i zwycięstwo - powiedział kierownik KPR. - Do gry wraca Kacper Reseman, niestety trener nadal nie będzie mógł skorzystać z usług Adama Załuskiego, któremu doskwiera ból kolana. Gramy u siebie i musimy odnieść zwycięstwo, które poprawi morale drużyny, co później da więcej radości z gry z kolejnymi przeciwnikami - dodał Piotr Sadowski.

Środowym przeciwnikiem KPR będzie drużyna SMS ZPRP Gdańsk, z którą to nasz zespół wygrał w pierwszej rundzie 27:25. Gdańszczanie do tej pory zagrali zaledwie dwanaście spotkań, przy piętnastu elblążan, odnieśli pięć zwycięstw i siedmiokrotnie schodzili z boiska pokonani. Podopieczni Grzegorza Czapli wygrali jedno spotkanie więcej, za to przegrali dziewięć meczów. Zespoły dzielą cztery punkty, gdańszczanie mają ich piętnaście, elblążanie dziewiętnaście. Szczypiorniści KPR zajmują siódmą lokatę, a od szóstego Usara Kwidzyn dzieli ich pięć oczek. Mogłoby się wydawać, że większe szanse na zwycięstwo mają piłkarze KPR, którzy dysponują nieco większym doświadczeniem od gdańszczan. Do Elbląga przyjadą jednak szczypiorniści, którzy niebawem kończą Szkołę Mistrzostwa Sportowego i będą chcieli zaprezentować się z jak najlepszej strony, by w przyszłości znaleźć klub, w którym będą grać. Wydaje się, że póki co największe szanse na to mają Dawid Reichel oraz Patryk Iskra, którzy zdobywają najwięcej bramek dla swojej drużyny. W miniony weekend podopieczni Marcina Pilcha pokonali Sokoła Kościerzynę, a w swoim wcześniejszym meczu niespodziewanie pokonali aspirującą do zakończenia sezonu na pierwszym miejscu Warmię Olsztyn. Szczypiorniści z Gdyni przed starciem z kościerzynianami mieli bardzo długą przerwę i na pewno są spragnieni ligowego grania. Czy elblążanom uda się zatrzymać ambitnych młodych graczy, dowiemy się w środowy wieczór. Mecz zostanie rozegrany w hali MOS przy ul. Kościuszki o godz. 18.

