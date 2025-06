Lato pełne aktywności, czyli wakacje z MOSiR-em

Zbliżają się wakacje. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu przygotował program bezpłatnych wydarzeń oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Przez całe lato mieszkańcy będą mogli aktywnie spędzać czas w mieście, korzystając z różnorodnych propozycji.

Dla najmłodszych i młodzieży zaplanowano między innymi wycieczki rowerowe, rejsy kajakami i rowerkami po rzece Elbląg, turnieje koszykówki i siatkówki, zawody pływackie, imprezy na rolkach i hulajnogach, Festiwal Sportów Wodnych, Mini Olimpiadę, Duathlon oraz Zumbę w plenerze. Letnia oferta zostanie wzbogacona o nowe wydarzenia, takie jak sportowy festyn w Centrum Handlowym Ogrody, turniej koszykówki dla dzieci, joga na świeżym powietrzu, zawody lekkoatletyczne oraz bieg z przeszkodami w Bażantarni.

W ramach wakacyjnych aktywności, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30–15:30, na Lodowisku Helena udostępniona zostanie bezpłatnie sala do tenisa stołowego. Do dyspozycji uczestników będą trzy stoły, a chęć skorzystania z obiektu należy wcześniej zgłosić telefonicznie. Wspólnie z klubami UKS Wikingowie oraz UKS Szóstka organizowane będą także ogólnorozwojowe zajęcia sprawnościowe oraz nauka i doskonalenie jazdy na rolkach. Z kolei w Hali Sportowo-Widowiskowej codziennie będą odbywać się zajęcia sportowo-rekreacyjne z MKS Mlexer.

Szczegółowe harmonogramy publikowane będą co tydzień na facebookowym profilu MOSiR-u. Udział we wszystkich wydarzeniach i zajęciach w ramach „Wakacji z MOSiR-em” jest bezpłatny.

Sprawdź szczegółowy harmonogram.