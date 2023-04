Maja wraca do Elbląga ze srebrnym medalem Mistrzostw Świata

Między 17 a 23 kwietnia, w koreańskim Suwon, trwały Mistrzostwa Świata Kobiet Dywizji IB IIHF. Na tych zawodach, Maja Brzezińska, młoda hokeistka z Elbląga i wychowanka klubu UKS Wikingowie Elbląg, zaimponowała swoimi umiejętnościami i niezłomnym duchem walki.

Maja Brzezińska, podczas inauguracyjnego meczu Polski na Mistrzostwach Świata, odczarowała bramkę na koreańskim lodowisku i strzeliła pierwszego gola dla naszej reprezentacji co tchnęło w drużynę nadzieję na zwycięstwo. Spotkanie ze Słowenią zakończyło się wygraną Polski 2:0. Następne starcie z gospodyniami i ostatecznymi zwyciężczyniami Mistrzostw, drużyną z Korei, zakończyło się porażką 4:0. Mimo przegranej, drużyna nie poddała się i kolejne mecze przyniosły same zwycięstwa.

Fot. UKS Wikingowie

W emocjonującym meczu z Wielką Brytanią, Maja wykazała się niezwykłym duchem walki. Polska zwyciężyła 2:1, a Maja zdobyła tytuł "Największego Walczaka" meczu, przyznawany przez sztab trenerski reprezentacji Polski. Następnie, nasza drużyna zmierzyła się z Kazachstanem, gdzie elblążanka ponownie zyskała uznanie. Polska wygrała 2:1, a Maja została doceniona przez federację, która przyznała jej tytuł MVP - najbardziej wartościowego zawodnika za występ w tym meczu.

Kolejnym osiągnięciem było zwycięstwo nad Włochami 1:0, co pokazuje determinację i umiejętności naszych zawodniczek. Maja Brzezińska była ważną postacią w każdym z tych meczów, dowodząc swojej wartości na międzynarodowej arenie. Podczas tegorocznych Mistrzostw świata w hokeju na lodzie Maja udowodniła, że jest zawodniczką o wyjątkowych umiejętnościach i niebywałej determinacji. Jej występy zdobyły uznanie zarówno federacji, jak i sztabu trenerskiego. Sukcesem Mai cieszą się również kadra trenerska oraz zawodnicy z klubu UKS Wikingowie, w którym stawiała pierwsze kroki na lodzie. Maja pojawia się czasem na treningach Wikingów i trenuje razem z młodszymi koleżankami i kolegami z klubu dla samej radości gry w hokeja, co bardzo motywuje młodsze pokolenie hokeistów. Maja Brzezińska to hokeistka, której karierę warto obserwować, a jej sukcesy są powodem do dumy dla polskich kibiców oraz mieszkańców Elbląga.