Majowe aktywności z MOSiR

Przedłużamy weekend majowy o kilka dni? Proszę uprzejmie! Zachęcamy do zapoznania się z propozycjami Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu, który na startujący weekend przygotował m.in. bezpłatną wycieczkę na Lisią Górę oraz gamę aktywności na świeżym powietrzu.

Trenuj do Biegu Piekarczyka (piątek)

Kalendarz podpowiada, że do Elbląskiego Biegu Piekarczyka pozostał równy miesiąc. Jeśli planujesz pojawić się 4 czerwca na linii startu, a twoja forma jeszcze nie jest bliska ideału, skorzystaj z darmowych treningów z Team Karaś Elbląg. Pasjonaci biegania w terenie spotykają się w piątki, poniedziałki i środy o 18:30 przy Muszli Koncertowej w Bażantarni.

Ćwicz w wodzie (piątek-sobota)

Jak co piątek i sobotę zapraszamy do wzięcia udziału w ćwiczeniach w Krytej Pływalni. Na rozpoczęcie weekendu proponujemy wieczorne zajęcia Aqua Long (20:00), podczas których spalamy nadmiar zebranych w tygodniu kalorii. Z kolei dzień później spotykamy się z osobami 60+ na wodnej gimnastyce pod nazwą Aqua Senior (11:00 i 12:00). Pełną ofertę ćwiczeń w wodzie znajdziesz na www.mosir.elblag.eu/aktywuj-sie.

Rowerami na Lisią Górę (niedziela)

Nieopodal miejscowości Jasna znajduje się Lisia Góra. Przekonamy się czy są tam lisy, ale przede wszystkim przyjrzymy się pozostałościom tajemniczej konstrukcji wysadzonej w powietrze po II wojnie światowej. Ruszamy o godzinie 10:00 spod napisu ELBLĄG na ulicy Wodnej. Udział bezpłatny, a dla uczestników przewidziane jest słodkie wsparcie energetyczne. Zobacz mapę – 60 km.

Rolki, wrotki i gry na Kalbarze (codziennie)

Rolki, wrotki, koszykówka, piłka nożna, siatkówka, piłka ręczna – wybór dyscypliny należy do Was. W piątki zapraszamy od 12:30 do 20:00, a w sobotę i niedzielę od 8:00 do 20:00. Zapraszamy również do korzystania z kortów tenisowych, które należy rezerwować pod numerem tel. 537 443 376. Szczegółowy harmonogram znajdziecie na www.mosir.elblag.eu.

Dolinka – miejsce sportu i relaksu (codziennie)

Tutaj skorzystacie z nowoczesnego basenu sportowego oraz zaznacie odprężenia i relaksu. Na Dolince znajdziecie m.in. leżanki z hydromasażem, bicze wodne, masaże ścienne oraz sztuczne fale. Ponadto za dodatkową opłatą możecie zażyć sesji w trzech saunach: suchej, parowej i biosauny. Dolinka to także dobry wybór na spędzenie wolnego czasu z małymi pociechami, z uwagi na znajdujący się tam wodny plac zabaw. Zapraszamy codziennie od 6:00 do 22:00.