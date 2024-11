Medalowe wieści z maty judoków

Trzy medale z Mistrzostw Polski do lat 20 i trzy z Otwartego Pucharu Polski do lat 18. Tak wygląda weekendowy dorobek elbląskich judoków z Truso i Tomity.

Judocy weekend spędzili w Bytomiu. W sobotę (2 listopada) rywalizowali w Mistrzostwach Polski do lat 20, w niedzielę (3 listopada) odbył się Otwarty Puchar Polski do lat 18. Judoczki i judocy z elbląskich klubów stawali na podium.

Mistrzynią Polski w wadze powyżej 78 kilogramów została Aleksandra Kocięba z Truso Elbląg. Elblążanka w fazie pucharowej wyeliminowała Kingę Cichoń z Gwardii Tychy, Wanessę Witkowską z Budowlanych Sosnowiec i w finale Oliwię Ziewalicz ze Skorpiona Krosno. I tym samym zdobyła złoty medal w rywalizacji.

Wicemistrzem Polski w wadze do 55 kilogramów został Jakub Sielski z elbląskiej Tomity. W ćwierćfinale elblążanin miał wolny los, w półfinale pokonał Oliwera Kobrynia z AZS AWF Katowice. W finale uległ Krystianowi Bethoonowi z Millenium Rzeszów i stanął na drugim stopniu podium.

Doskonałe trzecie miejsce w wadze do 48 kilogramów wywalczyła Zuzanna Sielska z Tomity Elbląg. Walkę o medal elblążanka zaczęła źle, bo od porażki z Nataszą Potok z Judo MOSiR Tuchów. Ale potem było już tylko lepiej: w repasażu judoczka Tomity pokonała Tetianę Kyryliuk z Ikizamy Piaseczno. I w walce o medal elblążanka pokonała Alicję Zgliczyńską z KS Cieszyn. Przypomnijmy, że Zuzanna Sielska jest świeżo upieczoną (sprzed tygodnia) mistrzynią Polski do lat 16 w wadze do 48 kg.

Piąte miejsce wywalczyli judocy Truso: Zuzanna Młocińska w wadze do 78 kilogramów oraz Jakub Hulewicz w wadze do 100 kilogramów.

.

Puchar do lat 18

Na drugim stopniu podium rywalizację w wadze do 81 kilogramów zakończył Sebastian Filipowicz z Tomity Elbląg. Elbląski judoka po kolei pokonał Bartosza Wichę z Olimpu Nowa Sól, Petro Abakunova z Wisły Kraków, Macieja Warzęchowskiego z Kumy Warszawa i Jakuba Zawadkę z UKJ 225 Warszawa. W finale elblążanin uległ Jeremiaszowi Bętkowskiemu z Kuzuzhi Kielce.

Brązowy medal w wadze do 48 kilogramów wywalczył Hashem Alwaqedi z Truso Elbląg. Jego klubowy kolega Daniel Ośka w tej samej wadze został sklasyfikowany na czwartym miejscu. Judocy Truso zmierzyli się ze sobą w turnieju, wygrał Hashem Alwaqedi. Przed tygodniem obaj zawodnicy walczyli ze sobą na Mistrzostwach Polski do lat 16 - wówczas również zwyciężył Hashem Alwaqedi.

Drugi brąz do Elbląga przywiózł Maciej Dryka z Tomity Elbląg. Elblążanin zaczął źle - w 1/16 przegrał z Nikodemem Białkiem z Simby Reda. A potem eliminował kolejnych rywali w drodze na najniższy stopień podium. Elblążanin pokonał kolejno Tytusa Rozmarynowicza z Olimpii Grudziądz, Jaroslava Novotnego z Czech oraz Lva Kernosenko z Gwardii Łódź.

Piąte miejsce w wadze do 66 kilogramów zajął Mikołaj Galiński z Truso Elbląg.