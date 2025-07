Mistrzostwa Polski ministrantów w halowej piłce nożnej

W ostatnich kilku dniach Elbląg i okoliczne miejscowości stały się areną sportowej rywalizacji i duchowego zjednoczenia ponad 140 drużyn ministranckich z całej Polski. Za nami XX Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza o Puchar „KnC” - miesięcznika dla ministrantów, którego nazwa pochodzi od tradycyjnego pozdrowienia „Króluj nam Chryste!” Zobacz zdjęcia.

Historia rozgrywek

Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza o Puchar „KnC” to jedna z największych amatorskich imprez piłkarskich w Polsce. Pierwsza edycja odbyła się w 2006 roku w Elblągu z inicjatywy ks. Pawła Guminiaka z diecezji elbląskiej oraz redakcji miesięcznika „KnC”, którego redaktorem naczelnym jest Michał Bondyra.

Od tamtej pory zawody organizowane są co roku w różnych regionach Polski i stale przyciągają coraz większą liczbę uczestników. W 19 dotychczasowych edycjach udział wzięli zawodnicy, którzy dziś grają na profesjonalnym poziomie, np. Jakub Piotrowski, reprezentant Polski na Euro 2024, a także inny znakomity sportowiec, reprezentant Polski w piłce siatkowej, Norbert Huber. W turnieju startują mistrzowie diecezji, obrońcy tytułu, gospodarze oraz drużyny z „dziką kartą”. Łącznie o awans do finału rywalizuje około 1800 drużyn z całego kraju, co daje blisko 18 tysięcy uczestników. Wśród najbardziej utytułowanych parafii znajdują się m.in. św. Jadwiga z Janowa Lubelskiego, Matki Bożej Fatimskiej z Chojnic oraz św. Trójcy z Elbląga.

Ministrancka piłka opanowała region

Zmagania toczyły się na kilkunastu obiektach sportowych. W Elblągu rywalizacja odbywała się w ośmiu halach: III LO (ul. Browarna 1), SP 12 (ul. Zajchowskiego 12), SP 8 (ul. Szańcowa 2), SP 11 (ul. Korczaka 34), MOS (ul. Kościuszki 77a), IV LO (ul. Sienkiewicza 4), SP 9 (ul. Wybickiego 20) oraz Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej 135. W Malborku rywalizowano w czterech halach, w Pasłęku w dwóch, a w Starym Polu, Nowakowie, Nowym Dworze Gdańskim i Gronowie Elbląskim w po jednej. Rozgrywki podzielono na trzy kategorie wiekowe: ministranci (roczniki 2013–2017), lektorzy młodsi (2009–2012) oraz lektorzy starsi (2004–2008). Mecze finałowe zostały rozegrane w Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej 135 w Elblągu.

Turniej, który zatoczył koło

Najważniejsze mecze okrągłej, jubileuszowej XX edycja Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC” wróciły tam, gdzie wszystko się zaczęło. Historia zatoczyła koło i tak jak w 2006 roku, także i teraz Elbląg był świadkiem piłkarskiego święta Liturgicznej Służby Ołtarza.

30 czerwca rozegrano fazę grupową, dzień później emocjonujące mecze play-off. Nie brakowało zwrotów akcji, a poziom sportowy finałów mógłby zawstydzić niejedną seniorską ekipę. Rywalizacja o miejsca medalowe - w ramach finałów Ligi Mistrzów, czyli zmagań o tytuł Mistrza Polski - dostarczyła widowisk, o jakich uczestnicy i kibice długo nie zapomną. Równolegle toczyła się także walka o triumf w Lidze Europy (finały B) oraz Lidze Konferencji (finały C), gdzie drużyny z dalszych miejsc również mogły zakończyć turniej zwycięstwem i satysfakcją.

Niektórzy zawodnicy zaprezentowali się z tak dobrej strony, że bez cienia przesady można mówić o potencjale na coś więcej niż tylko turniejową chwałę. Kilku chłopców swoją formą przykuło uwagę obserwatorów, i być może także skautów. Jeśli dla kogoś był to początek większej piłkarskiej drogi, trudno było sobie wyobrazić lepszą scenę niż ta, którą zapewnił Elbląg.

Ministranci - mistrzowie z Przysietnicy, show Płońska, triumf Śliwic

W Lidze Mistrzów, w wielkim finale, parafia św. Marcina z Przysietnicy sięgnęła po tytuł Mistrza Polski 2025, pokonując po zaciętym meczu św. Jana Chrzciciela z Jeżowego 2:1. Brązowe medale trafiły do św. Bartłomieja z Łapanowa, który w spotkaniu o 3. miejsce zwyciężył 1:0 z parafią św. Stanisława BM z Siennej.

Finał: św. Marcina Przysietnica - św. Jana Chrzciciela Jeżowe 2:1;

Mecz o 3. miejsce: św. Bartłomieja Łapanów - św. Stanisława BM Sienna 1:0

Klasyfikacja końcowa:

1. miejsce – św. Marcina, Przysietnica

2. miejsce – św. Jana Chrzciciela, Jeżowe

3. miejsce – św. Bartłomieja, Łapanów

4. miejsce – św. Stanisława BM, Sienna

W finale Ligi Europy nie było wątpliwości, św. Mikołaj ze Świbia pokonał 4:0 parafię św. Piotra i Pawła ze Starego Miasta, natomiast w meczu o 3. miejsce błysnęła ofensywa św. Maksymiliana z Płońska, który rozgromił Narodzenie NMP z Żyglina 5:1.

Finał: św. Mikołaja Świbie - św. Piotra i Pawła Stare Miasto 4:0

Mecz o 3. miejsce: św. Maksymiliana Płońsk - Narodzenia NMP Żyglin 5:1

Klasyfikacja końcowa:

1. miejsce – św. Mikołaja, Świbie

2. miejsce – św. Piotra i Pawła, Stare Miasto

3. miejsce – św. Maksymiliana, Płońsk

4. miejsce – Narodzenia NMP, Żyglin

W meczu finałowym parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej ze Śliwic pokonała Narodzenie NMP z Albigowej 1:0 i sięgnęła po triumf w Lidze Konferencji. Brązowe medale zdobyli ministranci z Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybniku, którzy ograli św. Walentego z Konopisk 4:2.

Finał: św. Katarzyny Aleksandryjskiej Śliwice - Narodzenia NMP Albigowa 1:0

Mecz o 3. miejsce: Najświętszego Serca Pana Jezusa Rybnik - św. Walentego Konopiska 4:2

Klasyfikacja końcowa:

1. miejsce – św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Śliwice

2. miejsce – Narodzenia NMP, Albigowa

3. miejsce – Najświętszego Serca Pana Jezusa, Rybnik

4. miejsce – św. Walentego, Konopiska

Lektorzy Młodsi - Bednary mistrzami Polski, Burzenin najlepszy w Lidze Europy

W wielkim finale Ligi Mistrzów emocje sięgnęły zenitu. Po regulaminowym czasie gry nie poznaliśmy zwycięzcy, o mistrzostwie Polski musiały zadecydować rzuty karne. Lepsi w tej próbie nerwów okazali się zawodnicy z parafii św. Macieja Apostoła i św. Małgorzaty z Bednar, którzy sięgnęli po tytuł, pokonując parafię Matki Bożej Łaskawej z Siekierczyny.

W meczu o brąz zadecydował jeden gol. Parafia Wniebowzięcia NMP z Nienaszowa pokonała 1:0 zespół NMP Królowej z Gromnika, który po świetnym turnieju musiał zadowolić się czwartym miejscem.

Finał: Matki Bożej Łaskawej Siekierczyna - św. Macieja Ap. i św. Małgorzaty Bednary (zwycięstwo Bednar po rzutach karnych 3:1)

Mecz o 3. miejsce: NMP Królowej Gromnik - Wniebowzięcia NMP Nienaszów 0:1

Klasyfikacja końcowa:

1. miejsce – św. Macieja Ap. i św. Małgorzaty, Bednary

2. miejsce – Matki Bożej Łaskawej, Siekierczyna

3. miejsce – Wniebowzięcia NMP, Nienaszów

4. miejsce – NMP Królowej, Gromnik

Finał Ligi Europy miał wszystko: zwroty akcji, bramki i ogromne emocje. Parafia św. Stanisław i Wojciech z Burzenina po dramatycznym meczu pokonali Trójcę Świętą z Ciasnej 3:2 i z dumą unieśli puchar za zwycięstwo w tej kategorii. W rywalizacji o trzecie miejsce lepsi okazali się zawodnicy z Radzynia Podlaskiego, którzy po solidnym meczu pokonali parafię Przemienienia Pańskiego z Perlejewa.

Finał: Trójcy Świętej Ciasna - św. Stanisława i Wojciecha Burzenin 2:3

Mecz o 3. miejsce: Przemienienia Pańskiego Perlejewo - Trójcy Świętej Radzyń Podlaski (zwycięstwo Radzynia po rzutach karnych 2:0)

Klasyfikacja końcowa:

1. miejsce – św. Stanisława i Wojciecha, Burzenin

2. miejsce – Trójcy Świętej, Ciasna

3. miejsce – Trójcy Świętej, Radzyń Podlaski

4. miejsce – Przemienienia Pańskiego, Perlejewo

W Lidze Konferencji zwycięstwo padło łupem zespołu św. Wawrzyńca z Grójca, który w finale pokonał 2:1 parafię św. Katarzyny Aleksandryjskiej z Miedźna. Mimo wyrównanego spotkania, to gracze z Mazowsza okazali się skuteczniejsi i zasłużenie sięgnęli po triumf. W meczu o trzecie miejsce pewne zwycięstwo odniosła drużyna św. Jana Apostoła i Ewangelisty z Knyszyna, pokonując św. Łukasza z Lipnicy Wielkiej aż 5:0.

Finał: św. Wawrzyńca Grójec - św. Katarzyny Aleksandryjskiej Miedźno 2:1

Mecz o 3. miejsce: św. Jana Ap. i Ew. Knyszyn – św. Łukasza Lipnica Wielka 5:0

Klasyfikacja końcowa:

1. miejsce – św. Wawrzyńca, Grójec

2. miejsce – św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Miedźno

3. miejsce – św. Jana Apostoła i Ewangelisty, Knyszyn

4. miejsce – św. Łukasza, Lipnica Wielka

Lektorzy Starsi - Wysokienice bezkonkurencyjne

Finał Ligi Mistrzów nie pozostawił złudzeń! Św. Marcin z Wysokienic pokazał pełnię swoich możliwości i w stylu godnym mistrzów pokonał św. Mikołaja ze Słupi aż 4:0. Zespół z województwa łódzkiego przez cały turniej imponował skutecznością i spokojem w grze. W wielkim finale potwierdzili, że tytuł mistrza Polski lektorów starszych trafia w odpowiednie ręce. W meczu o trzecie miejsce także nie brakowało emocji. Po zaciętym boju Wniebowzięcie NMP z Jemielnicy pokonało 2:1 parafię św. Teresy od Dzieciątka Jezus z Godiszowa, tym samym zapewniając sobie miejsce na podium.

(fot. Miesięcznik KNC)

Finał: św. Marcin Wysokienice - św. Mikołaj, Słupia 4:0

Mecz o 3. miejsce: św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Godziszów - Wniebowzięcie NMP, Jemielnica 1:2

Klasyfikacja końcowa:

1. miejsce – św. Marcina, Wysokienice

2. miejsce – św. Mikołaja, Słupia

3. miejsce – Wniebowzięcia NMP, Jemielnica

4. miejsce – św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Godiszów

W Lidze Europy błysnęła parafia Narodzenia NMP z Igołomi, która w finałowym starciu pokonała parafię Matki Bożej przy Żłóbku z Kobylina 4:1. Dynamiczna gra i skuteczność w ataku zapewniły drużynie z Małopolski zasłużony triumf w tej części rozgrywek. W małym finale o trzecie miejsce Burzenin (św. Wojciecha i św. Stanisława) zdołał utrzymać jednobramkowe prowadzenie nad Narodzeniem NMP ze Szczercowa i zajął miejsce na podium.

Finał: Matki Bożej przy Żłóbku, Kobylin - Narodzenia NMP, Igołomia 1:4

Mecz o 3. miejsce: św. Wojciecha i św. Stanisława, Burzenin - Narodzenia NMP, Szczerców 1:0

Klasyfikacja końcowa:

1. miejsce – Narodzenia NMP, Igołomia

2. miejsce – Matki Bożej przy Żłóbku, Kobylin

3. miejsce – św. Wojciecha i św. Stanisława, Burzenin

4. miejsce – Narodzenia NMP, Szczerców

W najbardziej wyrównanym finale Ligi Konferencji lektorów starszych, górą okazała się parafia Świętej Rodziny z Poznania, która w zaciętym meczu pokonała 3:2 ekipę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych z Łodzi. Spotkanie obfitowało w zwroty akcji i było jednym z najciekawszych widowisk całego turnieju. W meczu o trzecie miejsce św. Marcin z Grążaw zwyciężył z św. Ojcem Pio z Gdańska, zapewniając sobie miejsce na najniższym stopniu podium.

Finał: Świętej Rodziny, Poznań - Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, Łódź 3:2.

Mecz o 3. miejsce: św. Ojca Pio, Gdańsk - św. Marcina, Grążawy 0:1

Klasyfikacja końcowa:

1. miejsce – Świętej Rodziny, Poznań

2. miejsce – Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, Łódź

3. miejsce – św. Marcina, Grążawy

4. miejsce – św. Ojca Pio, Gdańsk

Wyróżnienia indywidualne

W kategorii lektor starszy królem strzelców został Karol Stachecki z parafii św. Marcina w Wysokienicach, zdobywca aż 17 goli. Najlepszym zawodnikiem wybrano Adama Gamonia z parafii św. Mikołaja w Słupi, natomiast statuetkę dla najlepszego bramkarza odebrał Karol Lipski, również z parafii św. Marcina w Wysokienicach.

Wśród lektorów młodszych najlepszym snajperem okazał się Maksymilian Miarka z parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Miedźnie, który zdobył 14 bramek. Najlepszym zawodnikiem tej kategorii został Dawid Mrożek z parafii Matki Bożej Łaskawej w Siekierzynie, a najlepszym bramkarzem Stanisław Wachowiak z parafii św. Macieja Apostoła i św. Małgorzaty w Bednarach.

Wśród ministrantów na wyróżnienie zasłużył Ignacy Berrahal ze św. Stanisława BM w Siennej, zdobywca 23 goli. Najlepszym zawodnikiem został Łukasz Piróg z parafii św. Jana Chrzciciela w Jeżowem, a statuetkę najlepszego bramkarza odebrał Antoni Wania z parafii św. Marcina w Przysietnicy.

